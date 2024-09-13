Narin'in babası Arif Güran: Eşim ve kardeşim dahil suçlu kim ise cezalandırılsın

Narin'in cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 8 Eylül'de gözaltına alınan 22 şüpheli arasında bulunan baba Arif Güran, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan kardeşi Salim Güran ile aralarında husumet olmadığını kaydeden Arif Güran, Salim Güran'ın aracının sol ön koltuğunda Narin'e ait DNA örnekleri bulunması konusunda, çocuklarının ve kendisinin kesinlikle bu araca binmediğini, Narin ve kardeşi E.'nin bir kez bindiğini, bunda da arka koltuğa oturduklarını annesinin kendisine söylediğini anlattı. Bu nedenle ön koltuktan çıkan DNA'ya ilişkin bir şey diyemeyeceğini belirten Arif Güran, bu konunun araştırılarak, suçlu kardeşiyle cezalandırılmasını istediğini dile getirdi.
Arif Güran, Salim Güran ile cesedi dere kenarına gizleyen Nevzat Bahtiyar'ın arasının çok iyi olduğunu, aralarından su sızmadığını öne sürdü.
Arif Güran, ister kardeşi isterse eşi olsun kızına bunu yapan kim ise her türlü cezalandırılmasını istediğini söyledi.