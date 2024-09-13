Narin'in babası Arif Güran: Eşim ve kardeşim dahil suçlu kim ise cezalandırılsın

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetinin aydınlatılması için soruşturma sürerken, itirafçı Nevzat B, amca Salim Güran'ın kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. Amca Güran'ın kendisini, "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde tehdit ettiğini iddia eden Nevzat B, "Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum." dedi. Hakimliğin konuya ilişkin kararında da, "Şüphelinin bir kısmını ikrar etmesine karşın bir kısım soruları cevapsız veya muğlak bırakması sebebiyle birtakım şüphelileri korumaya çalıştığı izlenimi uyandırdığı, şüpheli ifadelerinin kısmen çelişkiler barındırdığı" belirtildi.