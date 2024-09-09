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Narin’in ön otopsi raporuna ulaşıldı: Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran, bugün gözyaşları içinde toprağa verildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin sona ermesiyle ön rapordaki ilk bulgular ortaya çıktı. Yapılan otopsi işleminde Narin'in bedeninden 91 numune alındığı, çuvalda sol bacağının diz kısmından kopuk olduğu, kemik parçalarının da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi.

Pınar Görgü
14:00 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Türkiye'yi kahreden cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Türkiye'yi kahreden cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gün önce kaybolan ve o günden beri gece gündüz aranan Narin Güran'ın cansız bedeni, daha önce tarama faaliyetlerinin yapıldığı Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.


Güran için Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Batı Karakoç mahalle camiinde cenaze töreni düzenlendi.


Küçük Narin, kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Narin'in cansız bedeni köye 2 kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde ve üzeri taşlarla örtülmüş şekildeydi. Narin'in cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Narin'in ön raporunda ilk bulgular ortaya çıktı.

'Ceset yer değiştirmiş'

Vücudunda lezyonlar tespit edilen Narin'in bacağında kırık olduğu bulgusuna ulaşıldı. Narin'in cesedinin yer değiştirdiği tespit edildi.


Bazı örnekler İstanbul'a gönderildi

Yapılan otopsi işleminde Narin'in bedeninden 91 numune alındığı, çuvalda sol bacağının diz kısmından kopuk olduğu, kemik parçalarının da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi.

Kesin ölüm nedeni bir hafta içerisinde belirlenecek

Narin'in kesin ölüm nedenin ise, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı ile İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın yapacağı detaylı incelemelerin ardından tespit edileceği belirtildi.



#Narin Güran
#Diyarbakır
#Adli Tıp Raporu
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