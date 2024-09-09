Narin’in ön otopsi raporuna ulaşıldı: Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Türkiye 8 yaşında cinayete kurban giden Narin Güran'a ağlıyor. Cinayete dair yürütülen soruşturmada ilk itiraf gizli bir tanıktan geldi. Gözaltına alınan kişi, "Narin'in amcası cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" ifadelerini kullandı. Yapılan otopsi işleminde Narin'in bedeninden 91 numune alındı, kesin ölüm nedeni inceleme sonucu belli olacak. Gizli tanık, "Amca bana 200 bin TL teklif etti. Derede üzerine 10-15 kiloluk taş koyarak saklamışlar" dedi.