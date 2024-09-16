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Narin'in yengesi savcıya ifade verecek

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan, tutuklu sanıklardan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, adliyeye sevk edildi.

15:05 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:31 - 16/09/2024 Pazartesi
AA
Narin Güran
Narin Güran

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.


Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.


Hediye Güran, adliyeye sevk edildi.

Narin’in annesi Yüksel Güran’ın haftalar önce kaydedilen yeni görüntüsü ortaya çıktı: Kızım biliyor dayanamıyor

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bir çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran herkesi derinden sarstı. Olaya ilişkin, geniş çaplı soruşturma devam ederken anne, amca, ve ağabeylerin aralarında olduğu 11 zanlı tutuklandı. Narin Güran’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan anne Yüksel Güran’ın yeni videosu ortaya çıktı. Tunceli’de 2020 yılında kaybolan ve kendisinden hala haber alınamayan Gülistan Doku’nun ablası Narin’in annesini ziyaret etti. Ziyaret esnasında kaydedilen görüntülerde Yüksel Güran’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı. O görüntülerde Narin'in tutuklanan annesinin, "Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor" diyerek ağlaması dikkatlerden kaçmadı.



#Narin Güran
#Diyarbakır
#Cinayet
1 saat önce
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