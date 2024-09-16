Narin'in yengesi savcıya ifade verecek

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Hediye Güran, adliyeye sevk edildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti. Diyarbakır'a gelen Bakanlar Göktaş, Tunç ve Yerlikaya, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın kabrinin bulunduğu Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na geçti. Narin Güran'ın kabrini ziyaret eden Bakanlar dua etti, mezara çiçek bıraktı.
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Türkiye'yi yasa boğan Narin cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra çuval içerisinde dere kenarında ölü olarak bulunan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Narin Güran cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 23 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi. Son olarak, soruşturma kapsamında gözaltına alınan köy imamı serbest bırakıldı. Öte yandan, Adli Tıp Uzmanları Narin'in ne zaman ve nasıl öldürüldüğüne dair ceset üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Narin’i kim öldürdü? Nasıl öldürdü? Neden öldürdü? Kamuoyu bu 3 sorunun cevabını merak ediyor. Yargının elinde bu cevaplar var mı, denklem çözüldü mü, suçlu ya da suçlular belli mi henüz bilmiyoruz. Ancak Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos’tan bugüne kadar yaşananlar, “Narin Dosyasını” hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacak bir örnek vaka haline dönüştürdü. Narin kaybolduğunda bütün Türkiye’nin bunu duyması elbette mühim zira oluşturulan duyarlılık çocuğun bulunmasına yardım edebilirdi. Ancak hem
Diyarbakır'da dün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Merkez Bağlar ilçesi Batı Karakoç Mahallesi'ndeki camide cenaze namazı kılınan Narin'in cenazesi köy mezarlığında defnedildi.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 19 gündür aranan Narin Güran'dan tüm Türkiye'yi yasa boğan haber geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın otopsi işleminin tamamlandığını ve 1 kişinin daha gözaltına alınarak soruşturmadaki gözaltı sayısının 24'e yükseldiğini açıkladı. Narin Güran'ın otopsi işleminin tamamlandığı belirtildi. Peki, Narin'in kesin ölüm sebebi belli oldu mu? Narin'i kim öldürdü? İşte otopsi raporunun ayrıntıları...
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bir çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran herkesi derinden sarstı. Olaya ilişkin, geniş çaplı soruşturma devam ederken anne, amca, ve ağabeylerin aralarında olduğu 11 zanlı tutuklandı. Narin Güran’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan anne Yüksel Güran’ın yeni videosu ortaya çıktı. Tunceli’de 2020 yılında kaybolan ve kendisinden hala haber alınamayan Gülistan Doku’nun ablası Narin’in annesini ziyaret etti. Ziyaret esnasında kaydedilen görüntülerde Yüksel Güran’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı. O görüntülerde Narin'in tutuklanan annesinin, "Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor" diyerek ağlaması dikkatlerden kaçmadı.