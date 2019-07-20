Gündem Ameliyattan çıktı İngilizce konuşmaya başladı
İSTANBUL

Narkoz etkisiyle ingilizce konuştu

Ameliyattan çıktı İngilizce konuşmaya başladı

Narkozun etkisindeki hastanın söylediklerine dair geçtiğimiz aylarda çok farklı olaylar yaşanmış, kimi zaman hırsızlar, kimi zaman katiller ve kimi zaman da FETÖ mensupları ameliyattan çıkar çıkmaz söyledikleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İlginç bir olay da İstanbul'da yaşandı. Narkozun etkisinde kalan hasta ayıldıktan sonra Türkçe konuşamadı ve kendisine yöneltilen tüm sorulara İngilizce yanıt verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ameliyat yapan doktorlar. Fotoğraf: Arşiv.
Ameliyat yapan doktorlar. Fotoğraf: Arşiv.

Türkiye'de son dönemlerde sıklıkla duyulan haberlerden biri de 'narkoz' etkisi altında hastanın söyledikleri ve ardından yaşananlar oldu.

Hatırlanacağı üzere son olay geçtiğimiz günlerde Adana'da yaşanmış ve daha önce 1 kişiyi öldüren şahıs, sahte bir kimlikte hastanede ameliyat olmuştu. Ameliyatın ardından narkozun etkisiyle gerçek ismini söyleyen zanlı gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

ÖSO'cuyum deyip YPG diye sayıklayınca tutuklandı

  • Yakın zamanda yaşanan bir başka örnekte de vücudunda yanıklar oluşan bir kişi 2018 yılının Şubat ayında yaşa dışı yollarla Türkiye'ye geldi. Kendisi için "Özgür Suriye Ordusu mensubuyum" diyen terörist Alu, başvurduğu hastanede tedaviye alındı. Terörist Riyad Alu'yu hastanede narkozun etkisi geçerken 'YPG' demesi ele verdi. Ameliyat edilen ve narkozun etkisi geçerken 'YPG' diyen Alu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ameliyattan çıkınca İngilizce konuştu

Narkozun etkisiyle hastanede yaşanan ilginç olayların sonuncusu İstanbul'da yaşandı. Sosyal medyada bir kullanıcı başından geçen olayı anlattı.

Genç hasta, narkozun etkisiyle uyutuldu, ameliyatın ardından ise uyandırıldı.

Uyandıktan sonra doktorların ve ilgili hemşirelerin "Ağrın var mı, neler hissediyorsun?" gibi sorularının ardından hasta sadece İngilizce yanıtlar verdi.

Bir süre boyunca Türkçe konuşamayan hasta, doktorun durumla ilgili sorusuna yine İngilizce olarak, "Sizi anlıyorum ancak konuşamıyorum" şeklinde yanıt verdi.

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