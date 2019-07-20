Ameliyattan çıktı İngilizce konuşmaya başladı

Türkiye'de son dönemlerde sıklıkla duyulan haberlerden biri de 'narkoz' etkisi altında hastanın söyledikleri ve ardından yaşananlar oldu.

Hatırlanacağı üzere son olay geçtiğimiz günlerde Adana'da yaşanmış ve daha önce 1 kişiyi öldüren şahıs, sahte bir kimlikte hastanede ameliyat olmuştu. Ameliyatın ardından narkozun etkisiyle gerçek ismini söyleyen zanlı gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

ÖSO'cuyum deyip YPG diye sayıklayınca tutuklandı

Yakın zamanda yaşanan bir başka örnekte de vücudunda yanıklar oluşan bir kişi 2018 yılının Şubat ayında yaşa dışı yollarla Türkiye'ye geldi. Kendisi için "Özgür Suriye Ordusu mensubuyum" diyen terörist Alu, başvurduğu hastanede tedaviye alındı. Terörist Riyad Alu'yu hastanede narkozun etkisi geçerken 'YPG' demesi ele verdi. Ameliyat edilen ve narkozun etkisi geçerken 'YPG' diyen Alu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ameliyattan çıkınca İngilizce konuştu

Narkozun etkisiyle hastanede yaşanan ilginç olayların sonuncusu İstanbul'da yaşandı. Sosyal medyada bir kullanıcı başından geçen olayı anlattı.

Genç hasta, narkozun etkisiyle uyutuldu, ameliyatın ardından ise uyandırıldı.

Uyandıktan sonra doktorların ve ilgili hemşirelerin "Ağrın var mı, neler hissediyorsun?" gibi sorularının ardından hasta sadece İngilizce yanıtlar verdi.

Bir süre boyunca Türkçe konuşamayan hasta, doktorun durumla ilgili sorusuna yine İngilizce olarak, "Sizi anlıyorum ancak konuşamıyorum" şeklinde yanıt verdi.

Genç bi hastayı uyuttuk bugün, konuştuk ettik.Ameliyat bitiminde uyandırdık, buraya kadar her şey normal.

Uyandıktan sonra ‘ağrın var mı’ dedim, nope but I feel sleeping dedi

Tam olarak kendine gelene kadar tüm sorulara İngilizce cevap verdi shjkl

Narkoz, valla senden korkulur — zeynep nur (@zeynurin) 19 Temmuz 2019