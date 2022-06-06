Gündem NATO bildirimi de tamam Türkiye kullanımı yaygınlaşıyor
ANKARA

NATO bildirimi de tamam: 'Türkiye' kullanımı yaygınlaşıyor

Türkiye, yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan adının 'Türkiye' olarak kullanımı konusunda NATO'ya bildirim yaptı.

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Haber Merkezi AA
NATO bildirimi de tamam: Türkiye kullanımı yaygınlaşıyor
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Konuyla ilgili olarak Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği, geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e mektup gönderdi.

MEKTUPTA YABANCI DİLLERDE TÜRKİYE KULLANIMI KONUSUNDA BİLGİLER YER ALDI

Mektupta yabancı dillerde "Türkiye" adının kullanımı konusunda bilgilendirme yer aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'ne geçen hafta başında gönderdiği mektupla Türkiye'nin BM nezdinde yabancı dillerdeki adının "Türkiye" olarak tescil edildiğini bildirmişti. BM de Türkiye'nin talebinin ardından "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.

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Bunun ardından Türkiye, AB kurumlarının ilgili birimlerine de nota göndermiş, bundan böyle yabancı dillerde resmen "Türkiye" adının kullanılacağı ifade edilmişti.

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