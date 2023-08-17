NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı bırakırsa barış olur Ukrayna bırakırsa haritadan silinir

Rusya ile savaşan Ukrayna'da NATO'dan gelen “Ukrayna için olası bir çözümün topraklarından vazgeçmek ve karşılığında NATO üyeliği almak olabileceği” yönündeki açıklama tepkiyle karşılandı. NATO Genel Sekreterliği Ofis Direktörü Stian Jenssen’in açıklamasına tepki gösteren Ukrayna Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonunda Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanişına, ülkesinin NATO üyeliğine ilişkin verilecek her türlü tavizin Rusya için bir ödül olacağını söyledi.