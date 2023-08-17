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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı bırakırsa barış olur Ukrayna bırakırsa haritadan silinir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Batı'ya yönelik nükleer tehdit söyleminde ve Ukrayna'nın tümünü ele geçirme hedefinde değişiklik olmadığını, buna karşı NATO'nun da Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini belirtti. Stoltenberg, Rusya'nın savaşmayı bırakması durumunda barış olacağını ancak Ukrayna'nın savaşmayı bırakması halinde haritadan silineceğini anlamanın önemli olduğunu vurguladı.

18:23 . 17/08/2023 Perşembe
AA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yla ilgili planlarında değişiklik olmadığını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yla ilgili planlarında değişiklik olmadığını bildirdi.

Stoltenberg, Norveç'in Arendal kentinde düzenlenen bir konferansa katıldı. Norveççe yaptığı açıklamalardan yerel basına yansıyan haberlere göre Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın tümünü kontrol etme hedefinden vazgeçtiğine dair hiçbir işaret olmadığını söyledi.

"Rusya savaşı bırakırsa barış olur Ukrayna'ya bırakırsa haritadan silinir"

Stoltenberg, Rusya'nın Batı'yı bölmek, korkutmak ve Ukrayna'ya desteğini sona erdirmek için nükleer tehdidi kullanmaya devam ettiğini belirterek,
"Rusya'nın Ukrayna'nın tümünün kontrolünü ele geçirecek şekilde askeri olarak kazanma fırsatı görürse bunu yapacağından kesinlikle emin olduğunu" i
fade etti.
Rusya'nın savaşmayı bırakması durumunda barış olacağını ancak Ukrayna'nın savaşmayı bırakması halinde haritadan silineceğini anlamanın önemli olduğunu vurgulayan
Stoltenberg, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini yineledi.

"Ukrayna topraklarını Rusya'ya verirse NATO'ya üye olabilir" teklifi

Stoltenberg, Kabine Direktörü Stian Jenssen'in tepkiyle karşılanan
"Ukrayna'nın topraklarının bir bölümünü Rusya'ya vermesi karşılığında NATO üyesi olabileceği"
sözleriyle ilgili soruyu da yanıtladı.

Jenssen'in ifadelerini düzelttiğini söyleyen Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen politikasında değişiklik olmadığının altını çizdi.




#NATO
#Ukrayna
#Rusya
#Jens Stoltenberg
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