NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı bırakırsa barış olur Ukrayna bırakırsa haritadan silinir

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yla ilgili planlarında değişiklik olmadığını bildirdi.
Stoltenberg, Norveç'in Arendal kentinde düzenlenen bir konferansa katıldı. Norveççe yaptığı açıklamalardan yerel basına yansıyan haberlere göre Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın tümünü kontrol etme hedefinden vazgeçtiğine dair hiçbir işaret olmadığını söyledi.
"Rusya savaşı bırakırsa barış olur Ukrayna'ya bırakırsa haritadan silinir"
"Ukrayna topraklarını Rusya'ya verirse NATO'ya üye olabilir" teklifi
Jenssen'in ifadelerini düzelttiğini söyleyen Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen politikasında değişiklik olmadığının altını çizdi.