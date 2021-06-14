Gündem NATO Liderler Zirvesi başladı
POLİTİKA

NATO Liderler Zirvesi başladı

NATO Zirvesi başladı. Devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çektirdi. Zirve aile fotoğrafının ardından oturumlar ile devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden aile fotoğrafının çekilmesinin ardından ayaküstü ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
NATO Liderler Zirvesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüştü.

NATO Liderler Zirvesi, üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.

Zirvenin yapıldığı NATO Karargahı'nda konuklar için resmi karşılama programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi.

İHA

Koronavirüs salgınından bu yana ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen zirve kapsamında liderler sosyal mesafe kuralına uygun olarak aile fotoğrafı çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminde ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yan yana poz verdi.

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden aile fotoğrafının çekilmesinin ardından ayaküstü ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Zirve aile fotoğrafının ardından oturumlar ile devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme trafiği sürüyor: Merkel'le bir araya geldi
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme trafiği sürüyor: Merkel'le bir araya geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Erdoğan'la Libya ve Suriye konusundaki ortak çıkarlarımızı görüştük
DÜNYA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Erdoğan'la Libya ve Suriye konusundaki ortak çıkarlarımızı görüştük

Erdoğan ve Johnson NATO Zirvesi'nde görüştü
DÜNYA
Erdoğan ve Johnson NATO Zirvesi'nde görüştü

Türkiye'de koltuk krizi çıkartan Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen G7'de ayakta kalmayı sorun etmedi
DÜNYA
Türkiye'de koltuk krizi çıkartan Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen G7'de ayakta kalmayı sorun etmedi


Abone Ol Google News
İkinci el araçtaölümcül yöntem

İkinci el araçta
ölümcül yöntem

​Her ay ekspertiz yapılan 300 araçta tespit ediliyor.
Meteorolojisaat verip uyardı

Meteoroloji
saat verip uyardı

​Çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor.
İzmirdeyine aynı görüntü

​Vatandaş 'altyapı eksikliği' diyerek belediyeye tepki gösterdi.

15 metre derinden Marmara Denizi için haykırdılar.

​Çözülemeyecek hiçbir mesele yok.

​Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı bütün çalışanlar için aşı randevuları açıldı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile Johnson'ın arasında yer aldı.

​NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye ile ilgili çarpıcı cevap.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle yüz yüze görüşmeler yaptı.

​Teknik ve beşeri kapasite yükseldi.

Siyasi gücünü kaybetmesinin ardından, yolsuzluk davalarında yargılanacak.

Birkaç uygulamayla tamamen uzaklaştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in daveti üzerine ziyarette bulunacak.
Polisi görünce<br>damdan atladılar

Polisi görünce
damdan atladılar

​Adana'da şafak vakti torbacı operasyonu.

Türkiye ve KKTC bayraklarının asılmasına izin verilmedi.
Yatırım rüzgarı

Yatırım rüzgarı

​Dünyada dengeleri değiştiren salgına rağmen Türkiye'de yatırımlar hız kesmedi.
Kalpazanlar yeniden sahnede

Kalpazanlar yeniden sahnede

​Düğün sezonunun açılmasıyla sahte altın şikâyetleri arttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.