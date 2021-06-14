NATO Liderler Zirvesi başladı

NATO Liderler Zirvesi, üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.
Zirvenin yapıldığı NATO Karargahı'nda konuklar için resmi karşılama programı düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi.
Koronavirüs salgınından bu yana ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen zirve kapsamında liderler sosyal mesafe kuralına uygun olarak aile fotoğrafı çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminde ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yan yana poz verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden aile fotoğrafının çekilmesinin ardından ayaküstü ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
Zirve aile fotoğrafının ardından oturumlar ile devam edecek.