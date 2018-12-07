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Ne Agit'i senin adın Mustafa

17 yaşındaki oğlu PKK tarafından kandırılıp dağa çıkarılan ailenin bekleyişi sürüyor. Ayşegül B.'nin telefonla görüştüğü oğluna “Evdeki Kur'an'dan, kıldığın namazdan utanmıyor musun” diye çıkıştığı, verilen kod ismine de tepki gösterdiği belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anne Ayşegül B.
Anne Ayşegül B.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan Rauf ve Ayşegül B. çiftinin 17 yaşındaki oğulları Mustafa B.'yi bekleyişi sürüyor. İki hafta önce “kuzenlerimle dışarıda yemek yiyeceğiz” diyerek evden ayrılan, daha sonra da telefonla arayarak PKK'ya katıldığını haber veren gence annesinin tepkisi telefon görüşmelerine yansıdı. Görüşmede gencin yer tespiti yapılma ihtimaline karşı sık sık uyarıldığı, oğlunu ikna etmeye çalışan Ayşegül B.'nin de feryadı dikkat çekiyor.

'NEYİN EKSİKTİ'

“YPG'ye katılmak üzere Suriye'ye yola çıktığını” söyleyen Mustafa B'ye annesi Ayşegül B.'nin “Kardeş kanı dökmenin günah olduğunu bilmiyor musun? Asker bizim evladımızdır, sen de bizim evladımızsın. Senin neyin eksikti oğlum? Benim evimde ekmek, senin cebinde para vardı oğlum” dediği belirlendi. Oğluna terör örgütü PKK tarafından 'Agit Baran' kod ismi verildiğini de öğrenen gözü yaşlı annenin telefon kaydına yansıyan ifadeleri şöyle:

'DEVLETE SIĞIN'

“Evdeki Kur'an'dan, kıldığın namazdan utanmıyor musun? Mustafa, sen bir tek bizi değil, bütün sülaleni öldürdün oğlum. Evimiz yas evi gibi oldu. Senin adını nasıl 'Agit' yapıyorlar? Senin adın Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın adıdır oğlum. Muhammed Mustafa'dır senin adın. Mustafa oğlum devlete sığın, devlet bir şey yapmıyor insana. Devlet bizim canımız ciğerimizdir, bize sahip çıkıyor oğlum.”

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