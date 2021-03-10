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POLİTİKA

Ne İmamoğlu ne Buldan kırılsın

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Pervin Buldan'a yer vermesinin yankıları sürüyor. Akşener’in ‘ifade özgürlüğü’ diyerek geçiştirdiği tweet için AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "İYİ Parti Genel Başkanı, HDP Eş Genel Başkanıyla yan yana anılmaktan rahatsız değil" dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, "Ekrem İmamoğlu attığı bu tweetle, HDP ile İP arasındaki gizli ittifakı ifşa etmiştir" ifadelerini kullandı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

CHP'li İBB Başkanı, Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Pervin Buldan'a yer vermesinin yankıları sürüyor. Akşener’in ‘ifade özgürlüğü’ diyerek geçiştirdiği tweet için AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "İYİ Parti Genel Başkanı, HDP Eş Genel Başkanıyla yan yana anılmaktan rahatsız değil" ifadelerini kullandı. Turan, Yeni Şafak’a şu değerlendirmelerde bulundu:

"GİZLİ İTTİFAKLARI ADETA İFŞASI"

“Sayın İmamoğlu belediye başkanı seçildiğinden bu yana belediye başkanlığı hariç her role bürünmeyi kendisine bir görev biliyor. İcraatlarla anılan bir başkan olmak yerine, her renge bürünen medyatik bir başkan olmanın derdinde. Onu da beceremiyor. Ekrem İmamoğlu’nun attığı tweeti öncelikle, İYİ Parti ve HDP yöneticilerinin ve seçmenlerinin değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bir tarafta milliyetçi, muhafazakar olduğunu iddia eden, diğer taraftan Kandil’i kendisine rehber edinen iki isim yan yana. ‘Her tarafa boncuk dağıtayım’ hesabı taşıyan bu tweet, İYİ Parti’nin yanında HDP’yle yapılmış gizli ittifaklarının adeta ifşası olmuş. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener, ‘Tweeti arkadaşlarımızın çoğu beğenmedi.

"BU DURUMDAN RAHATSIZ DEĞİL"

Saygı duyuyorum’ şeklinde geçiştirdi. Birçok partilinin rahatsız olduğunu söylüyor; fakat kendisinin rahatsız olduğuna dair bir söylemi yok. Demek ki milliyetçi, muhafazakar, vatansever bir parti iddiasıyla siyasi yaşamına devam eden İYİ Parti Genel Başkanı, HDP Eş Genel Başkanıyla yan yana anılmaktan rahatsız değil. Liderlik, herhangi bir konuda tavır almaktır. Sayın Akşener konuya ‘ne İmamoğlu ne Buldan ne de partili arkadaşlarım kırılsın’ diye yaklaştı. Rahatsız olması demek ittifakın inkarı olacaktır ki bu da mümkün görünmüyor. Milletimizin izanı, irfanı bazılarının konuşamadıklarına, sustuklarına en güzel cevabı verecektir.”

GİZLİ İTTİFAKI İFŞA ETTİ

  • MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da , “HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçimlerde İP ve CHP ile ittifak yaptıklarını, bu partilerin ittifakın açıklanmasını istemediğini, ancak bundan sonra gizli ittifak yapmayacaklarını söylemişti. Ekrem İmamoğlu’nun attığı bu tweetle, HDP ile İP arasındaki gizli ittifakı ifşa etmiştir” ifadelerini kullandı.

NE ŞİŞ YANSIN NE KEBAP

Akçay, “İP başkanının “ne şiş yansın, ne kebap yansın” anlayışıyla yaptığı bu açıklama, İP ile HDP arasındaki gizli ittifakın itirafıdır. İP başkanının bu açıklamasına en güzel cevabı İYİ Partili seçmenler sandıkta verecektir. PKK terör örgütünün siyasi kolu HDP’yi “Kürt siyasi hareketinin temsilcisi” olarak nitelendirerek meşrulaştırmaya çalışan İP başkanının HDP eş genel başkanı ile yan yana gelmekten rahatsız olmasını beklemek yanlış olur” dedi.

HDP İPİN UCUNU ELE GEÇİRDİ

Akşener’in ‘Demirtaş serbest bırakılsın’isteğini hatırlatan Akçay, “İP başkanı; Gara’daki şehitlerimiz için HDP’ye tek laf etmeyerek, HDP ile birlikte Türkiye’nin üniter yapısını bölmeye yönelik anayasa çalışması yaparak, PKK terör örgütünün destekçileri M. Salim Ensarioğlu’nu ve Bahadır Erdem’i genel başkan yardımcısı yaparak kimlerle işbirliği yaptığını, kimlerin safında yer aldığını açıkça göstermiştir. Anlaşılan HDP, İP’in ucunu ele geçirmiştir. Meral Akşener HDP ile yaptıkları örtülü ittifakın sıkışmışlığıyla, hem ayranım dökülmesin hem yoğurdum ekşimesin diyor" diye konuştu.

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