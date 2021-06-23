15 günde 5 bin 738 metreküp müsilaj Marmara'dan temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nin müsilajdan temizlenmesi için başlatılan çalışmalarla ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Kurum, şunları söyledi:
Toplam 5 bin 738 metreküp müsilaj temizlendi
Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizde on beşinci günü geride bıraktık. 22 Haziran'da; Denizimize oksijen takviyesi sağlayacak cihazlarımızı faaliyete geçirdik. 430 metreküp ile toplamda 5 bin 738 metreküp müsilajı Marmara'dan temizledik.
İstanbul'da 2 bin 225 metreküp bertarafa gitti
22 Haziran itibarıyla illerimizde;
İstanbul 2.225 m³
Kocaeli 412 m³
Bursa 133 m³
Tekirdağ 153 m³
Balıkesir 577 m³
Çanakkale 628 m³
Yalova 1.610 m³ müsilajı, düzenli depolama tesislerimize bertarafa gönderdik.
Atık su numuneleri inceleniyor
Denetimlerimizi de vakit kaybetmeden sürdürüyoruz. Dün yapılanlarla birlikte 5 bin 565 denetimi tamamladık. Online takip ettiğimiz denetimlerimizde, 1.584 atık su numunesini inceledik. Denizimize, deniz canlılarımıza nefes aldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.