Gündem 15 günde 5 bin 738 metreküp müsilaj Marmaradan temizlendi
POLİTİKA

15 günde 5 bin 738 metreküp müsilaj Marmara'dan temizlendi

Marmara Denizi'nin müsilajdan temizlenmesi için başlatılan çalışmalar 16. gününde. Şu ana kadar toplam 5 bin 738 metreküp müsilaj, Marmara'dan temizlendi. Dün yapılanlarla birlikte 5 bin 565 denetim tamamlandı. 1.584 atık su numunesini incelendi.

Haber Merkezi DHA
Ne kadar müsilaj temizlendi?
Deniz süpürgeleri ve vidanjörle müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nin müsilajdan temizlenmesi için başlatılan çalışmalarla ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Kurum, şunları söyledi:

Toplam 5 bin 738 metreküp müsilaj temizlendi

Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizde on beşinci günü geride bıraktık. 22 Haziran'da; Denizimize oksijen takviyesi sağlayacak cihazlarımızı faaliyete geçirdik. 430 metreküp ile toplamda 5 bin 738 metreküp müsilajı Marmara'dan temizledik.

İstanbul'da 2 bin 225 metreküp bertarafa gitti

22 Haziran itibarıyla illerimizde;

İstanbul 2.225 m³

Kocaeli 412 m³

Bursa 133 m³

Tekirdağ 153 m³

Balıkesir 577 m³

Çanakkale 628 m³

Yalova 1.610 m³ müsilajı, düzenli depolama tesislerimize bertarafa gönderdik.

Atık su numuneleri inceleniyor

Denetimlerimizi de vakit kaybetmeden sürdürüyoruz. Dün yapılanlarla birlikte 5 bin 565 denetimi tamamladık. Online takip ettiğimiz denetimlerimizde, 1.584 atık su numunesini inceledik. Denizimize, deniz canlılarımıza nefes aldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Marmara Denizi'nde 4 bin 929 metreküp müsilaj topladık
GÜNDEM
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Marmara Denizi'nde 4 bin 929 metreküp müsilaj topladık

Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 4 bin 555 metreküp müsilajı temizledik
GÜNDEM
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 4 bin 555 metreküp müsilajı temizledik
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