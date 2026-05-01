Necati Arabacı suç örgütüne ağır darbe: 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

09:411/05/2026, Cuma
İstanbul merkezli olarak İzmir ve Tunceli’de düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli 3 ilde, 'Cehennem Necati' adıyla tanınan Necati Arabacı liderliğindeki uluslararası uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı organize suç örgütü üyelerine operasyon düzenlendi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 780 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, elebaşılığını Coşkun Necati Arabacı'nın yaptığı suç örgütünün uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştıklarını tespit etti.

Örgüte maddi menfaat sağlamak amacıyla düzenli olarak para toplayan ve bu gelirleri örgütsel faaliyetlerde kullanan zanlıların kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, İzmir ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Üç ülkede ele geçirilen uyuşturucularla bağlantı

Kriptolu haberleşme programı verilerinin incelenmesinde, Almanya’da ele geçirilen 100 kilogram esrar, Brezilya’da 890 kilogram kokain ve İspanya’da ele geçirilen 84 kilo 400 gram esrarın örgütle bağlantılı olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde, örgütün silahlı bir yapıya sahip olduğu, uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştığı, ayrıca örgüte menfaat sağlamak amacıyla düzenli para toplandığı ve bu gelirlerin suç faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.

780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ve 8 şirket ile ortaklık payı olmak üzere yaklaşık 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Almanya'da 'Hells Angels'a bin 200 polisle operasyon

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 'Hells Angels' isimli motosikletli suç örgütüne bin 200 polisin katıldığı operasyon düzenlendi. İzmir'de tutuklu bulunan Necati Arabacı'nın örgütün ele başı olduğu ileri sürülüyor.


Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvurusu ne zaman, kadro ve branş dağılımı yayınlandı mı?