Necati Arabacı suç örgütüne ağır darbe: 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, elebaşılığını Coşkun Necati Arabacı'nın yaptığı suç örgütünün uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştıklarını tespit etti.

Örgüte maddi menfaat sağlamak amacıyla düzenli olarak para toplayan ve bu gelirleri örgütsel faaliyetlerde kullanan zanlıların kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, İzmir ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Üç ülkede ele geçirilen uyuşturucularla bağlantı

Kriptolu haberleşme programı verilerinin incelenmesinde, Almanya’da ele geçirilen 100 kilogram esrar, Brezilya’da 890 kilogram kokain ve İspanya’da ele geçirilen 84 kilo 400 gram esrarın örgütle bağlantılı olduğu belirlendi.

780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ve 8 şirket ile ortaklık payı olmak üzere yaklaşık 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Almanya'da 'Hells Angels'a bin 200 polisle operasyon

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 'Hells Angels' isimli motosikletli suç örgütüne bin 200 polisin katıldığı operasyon düzenlendi. İzmir'de tutuklu bulunan Necati Arabacı'nın örgütün ele başı olduğu ileri sürülüyor.



