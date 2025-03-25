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Silahlı saldırıya uğramıştı: Suç örgütü lideri Necati Arabacı'nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı

Silahlı saldırıya uğramıştı: Suç örgütü lideri Necati Arabacı'nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı

20:1325/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
DHA
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Silahlı saldırıya uğramıştı: Suç örgütü lideri Necati Arabacı'nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı
Silahlı saldırıya uğramıştı: Suç örgütü lideri Necati Arabacı'nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı

İstanbul Mecidiyeköy'de bir restoranın teras bölümünde yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğrayan Erkan Akyol'un, kendilerini ‘Cehennem Melekleri' olarak adlandıran suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı'nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı. Akyol saldırıda ağır yaralandı. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay dün saat 19.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Restoranda yemek bekleyen Erkan Akyol, motosikletle olay yerine gelen kimliği belirlenemeyen 1 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda baldırından vurulan Akyol ağır yaralanırken, restorandaki başka bir müşteri olan Beyhan T. vücuduna isabet eden mermiyle, H.M. isimli çocuk ise kırılan cam parçalarından yaralandı. Polis ekipleri, kaskını çıkarmadan saldırıyı gerçekleştiren motosikletli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


'Cehennem Melekleri' örgütü liderinin sağ kolu


Öte yandan saldırıda baldırından yaralanan Erkan Akyol'un, kendilerini ‘Cehennem Melekleri' olarak adlandıran suç örgütünün lideri Coşkun Necati Arabacı'nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı. Akyol'un geçmişte Almanya Köln'de bulunan bir bara silahla ateş edilerek 1 kişinin öldürülmesi olayına karıştığı öğrenildi.




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