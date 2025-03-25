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Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan gözaltına alındı

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan gözaltına alındı

20:0525/03/2025, Salı
IHA
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Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü gözaltına alındı
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü gözaltına alındı

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında hazırlanan bilirkişi raporu yetkililere teslim edildi. Raporun tamamlanmasının ardından İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan gözaltına alındı.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da 31 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı.


Yangın faciasında bilirkişi heyeti raporu tamamlanarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. Raporda Bolu Belediyesi ve Bolu İl Özel İdaresi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1. derece etkili olduğu tespit edildi.


Yaşanan gelişmelerin ardından Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan gözaltına alındı.



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