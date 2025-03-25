Bu kapsamda, tutuklu şüpheli Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve tutuklu şüpheli Furkan Remzi Ceylan'ın İSCON İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.