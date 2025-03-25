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İBB'ye 'yolsuzluk' soruşturmasında yeni gelişme: Üç şirkete el konuldu

İBB'ye 'yolsuzluk' soruşturmasında yeni gelişme: Üç şirkete el konuldu

18:1325/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
AA
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İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 3 şirkete el konuldu.
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 3 şirkete el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Furkan Remzi Ceylan üzerinde gözüken İSCON İnşaat ile Ali Nuhoğlu’na ait Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat’a el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, tutuklu şüpheli Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve tutuklu şüpheli Furkan Remzi Ceylan'ın İSCON İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.


#İBB
#İCON
#Nuhoğlu
#Trend İnşaat

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