Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme: Nuri Gökhan Bozkır tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

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İstanbul Valiliği Arnavutköy ilçesinde yağış sonrası oluşan bir dere taşkını olmadığını bildirdi

İstanbul Valiliği, Arnavutköy ilçesinde yağış sonrası oluşan bir dere taşkını olmadığını bildirdi. Ali Yerlikaya, "Yağışlarla oluşan su birikmesi nedeniyle, herhangi bir vatandaşımızın mahsur kalmadığı, su baskınına uğrayan hiçbir ev, iş yeri veya ahır bulunmadığı tespit edilmiştir. Arnavutköy Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam etmekte olup bölgedeki yağışlara bağlı olarak dere suyundaki yükselme miktarı yakından takip edilmektedir." açıklamalarında bulundu.