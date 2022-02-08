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ANKARA

Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme: Nuri Gökhan Bozkır tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Ankara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında, Ukrayna'dan yakalanarak Türkiye'ye getirilen cinayet şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, savcılık sorgusunun ardından Silahlı Örgüt Üyeliği ve Tasarlayarak Adam Öldürme suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

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Haber Merkezi DHA
Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme: Nuri Gökhan Bozkır tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
Nuri Gökhan Bozkır

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine getirildi. Nuri Gökhan Bozkır, Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, adliyedeki sorgusunun ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.

Bozkır'ın gözaltı süresi 2 kez uzatılmıştı.

Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevkedildi
GÜNDEM
Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevkedildi

Hablemitoğlu suikastının karakutusu Bozkır bugün adliyede
GÜNDEM
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