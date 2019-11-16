Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemi 74. günde de devam etti. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren aileler, özlem duydukları evlatlarına kavuşmak için Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’nın terör örgütlerinden desteğini çekmesini istedi.

KÜRTLER ÜZERİNDEN OYUN OYNUYORLAR

Diyarbakır’da 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu için oturma eylemine katılan Ayşegül Biçer, oğlunun Suriye’de terör örgütü YPG’nin elinde olduğunu öğrendiklerini aktardı. “PKK, YPG, YPJ gibi terör örgütleri hepsi birdir” ifadelerini kullanan Biçer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Amerika Başkanı diyor ki ‘PKK, Kürt’tür.’ Bastıra bastıra söylüyorum, Kürt değildir. Ben de Kürt’üm öyle bir şey yok. Amerika, Kürtler üzerinden oyun oynuyor. Bizim üzerimizden oyun oynamasınlar. Buradan başkanlarına ve kendi halkına çağrımdır, evlatlarımızı geri getirsinler. Evlatlarımızı istiyoruz.”

Diyarbakır’da 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için eyleme katılan Süleyman Aydın, ABD, Rusya ve Avrupa’ya seslendi. Aydın, “Neden sesimizi duymuyorsunuz? HDP resmen çocuklarımızı götürüyor. Bunların bir temsilcileri var. O da HDP. HDP’de PKK, PKK da YPG demek. Bunu artık bilmeyen yok” dedi. Bazı ABD Kongresi üyelerinin terörist elebaşı “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin’i ülkeye davet etmelerine tepki gösteren Aydın, Amerika’yı terör örgütüne destek vermekle suçladı.

BU AMERİKA’YA UŞAKLIKTIR

İstanbul’dan 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine katılan anne Fatma Bingöl, “Terör örgütü YPG’nin Kürtlerin hakkını savunduğu” iddiasına tepki gösterdi. Bingöl, “Kürt hakkı değil, bu, Amerika’ya uşaklık etmektir. Çocuğum Amerika’ya uşaklık ederek Kürt hakkını savunamaz” diye konuştu.