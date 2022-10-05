Nedim Hoca Hakk’a yürüdü.

Milli Nizam Partisi’nin kuruluşunda Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yanında yer alan ve bugüne kadar sayısız gencin yetişmesinde büyük emekleri olan İlim Kültür ve Eğitim Vakfı (İKEV) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Darul Erkam Derneği Onursal Başkanı Doç. Dr. Nedim Urhan, Hakk’ın rahmetine kavuştu.

DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Alim Nedim Urhan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nden dün son yolculuğuna uğurlandı. Urhan’ın ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti İl Başkanı Osman Kabaktepe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat ile sevenleri katıldı. Namazın ardından Nedim Urhan’ın cenazesi Karacaahmet Aile Mezarlığı’na defnedildi.

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HER ABDESTİMDE DUA EDERİM

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden hocası Doç. Dr. Nedim Urhan’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Her abdestin ardından Nedim Urhan Hocamızı hatırlar ve ona dua ederim. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde hadis hocamızdı ve Peygamberimiz’in (sav)’in abdest duaları hadisini ezberleterek sınavda sormuştu. Bir hoca için ne güzel bir miras. Mekanı cennet, makamı âlî olsun.”

ÖRNEK OLDU

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Urhan için başsağlığı mesajı yayınladı. Kabaktepe yaptığı paylaşımda, “Yaptığı ilmi çalışmaların yanında, yetiştirdiği talebelerle ve mümtaz kişiliği ile hepimize örnek olan Nedim Urhan Hoca’ma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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Doç. Dr. Nedim Urhan

1935 yılında Artvin’de doğdu. İlk öğrenimini burada tamamlayan Nedim Urhan, okumak üzere İstanbul’a gelerek ilk İmam Hatip talebesi oldu. İmam Hatip Okulu ile birlikte büyük üstadlardan Ali Haydar Efendi, Gönenli Mehmet Efendi, Ömer Nasuhi Bilmen ve İsmail Efendi gibi alimlerden hafızlık, fıkıh, akaid, hadis, aşere takrip ve Arapça dersleri aldı. Akabinde Yüksek İslam Enstütüsü’nü tamamlayarak Türkiye’nin çeşitli illerinde İmam hatiplik ve öğretmenlik yaptı. Daha sonra uzun yıllar görev yaptığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliğine atandı. 2002 yılında üniversiteden emekli oldu.

ÖZGÜN Necmettin Erbakan'ın yakın arkadaşı İKEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Nedim Urhan vefat etti