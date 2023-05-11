Nedim Şener'den dikkat çeken İnce yorumu: Sövüle sövüle dövüle dövüle çekildi

Muharrem İnce - Nedim Şener
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Türk siyaseti hareketli saatler yaşıyor.
FETÖ’nün montaj kaset ve dekontlar ile hedef aldığı Memleket Partisi Cumhurbaşkanı Adayı
Muharrem İnce
, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu.
Adaylıktan çekildi
Adaylıktan çekildi
Muharrem İnce
"‘O çekilemez, Saray’dan para aldı’ dediler. Bakın benim bu kumpaslarda, sahte dekontlardan korktuğum yok. 45 gündür kimseden korktuğum yok. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum."
ifadelerini kullandı.
Gazeteci Nedim Şener, İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.
"Sövüle sövüle dövüle dövüle çekildi"
"Sövüle sövüle dövüle dövüle çekildi"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şener
"20 Mart’ta dediğim gibi; Muharrem İnce, sövüle sövüle dövüle dövüle çekildi"
dedi.
Şener diğer bir paylaşımında
"Şantaj-Linç-Hakaret- Montaj kazandı #VeKasetKazandı"
ifadelerine yer verdi.
"FETÖ'nün operasyonu"
"FETÖ'nün operasyonu"
Şener, İnce'nin açıklamasından hemen önce yaptığı paylaşımda
"Muharrem İnce'nin başına gelen bütün bu linç kampanyası, Kılıçdaroğlu adına yol temizliği yapan Fetullahçı terör örgütünün bir operasyonu.”
demişti.
'Baba' filminden örnek verdi
'Baba' filminden örnek verdi
Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi ittifaka davet etmesiyle ilgili de paylaşımda bulunan Şener
"Kılıçdaroğlu Muharrem İnce’ya anlaşma önermiş!! Baba filminde “Baba”M.Brando oğlu Al Pacino ya:”sana kim anlaşma teklifi diye gelirse bilki içimizdeki hain odur”der"
değerlendirmesinde bulundu.
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1 saat önce