Nene Hatun gemisi orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Ören'e ulaştı

KEGM, yangın tüpleri, hortumlar, pompalar ve zorlu şartlarda kullanıma uygun unimog arazi araçları ve destek personeliyle orman yangınlarının çıktığı bölgelerde verilen mücadeleye destek sağlayacak. Her türlü hava şartlarında ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip olan, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı KEGM'in operasyonel gücünü artıran Nene Hatun gemisi, organ yangınlarıyla mücadeleye destek vermek için Muğla’nın Milas ilçesi Ören Mahallesi’ne ulaştı.

GÜNDEM Muğla’da yangınların biri bitiyor diğeri başlıyor

İÇİNDE 20 KİŞİLİK HASTANE VAR

Yalova'da inşa edilen ve 2015'te denize indirilen, 88 metre uzunluğa, 18 metre genişliğe sahip, 4 bin 291 grostonluk Nene Hatun gemisi, dünyanın en zorlu su yolu olan Türk boğazları bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde 6 yıldır seyir, can, mal ve çevre emniyetini temin etmek amacıyla 7/24 hizmet veriyor. 4 adet 4 bin 500'er kilovatlık toplam 18 bin kilovatlık ana makine gücü ve 18 knot seyir hızı, 205 ton çeki gücü bulunan gemide, ilk yardım solunum destek hizmetleri verebilen ve 4 morg kabinli, 20 kişilik hastane yer alıyor.

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Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, saatte 9 bin 600 metreküp su basabiliyor. Gemi üzeri heliport ruhsatı bulunan gemide, 11 ton ağırlığına kadar helikopterin iniş ve kalkış yapabileceği heliport pisti yer alıyor. Gemide, yatayda 150 metre, dikeyde 70 metre su püskürtme kabiliyetine sahip yangın söndürme sistemi olan fi-fi 3 notasyonu bulunuyor. Bordalarındaki kollar aracılığıyla deniz kirliliğine müdahale yeteneği ve 1000 metreküp atık taşıma kapasitesine sahip olan gemide, kirlilik ölçüm laboratuvarı, DP2 dinamik konumlandırma sistemi, 25 ton kapasiteli güverte kreyni mevcut.

Dinamik konumlandırma sistemi, hassas şekilde geminin konumunu sabitleyebilen, istendiği durumda bir metre gibi hassas miktarda enine, boyuna gemiyi hareket ettirebilen bir sistem olarak tanımlanıyor. Gemide ayrıca akaryakıt yangınlarına müdahale edilebilmesi için de köpük konsantre tankı bulunuyor.

Deniz üzerinde akaryakıt kirliliği olduğunda bunları toplama ve ayrıştırmaya yönelik bir sistem ve 1000 ton kapasiteli bir tank da gemide mevcut. Türkiye'nin en güçlü ve kapasiteli acil durumlara müdahale gemisi olan Nene Hatun'da vardiyalı görev yapan 40'tan fazla personel bulunuyor.

FOTOĞRAF 10 Edirne'de öğle saatlerinde havanın renginin aniden kızıllığa dönüştüğünü gören vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Gökyüzünde kızıl rengin hakim olduğunu gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak havadaki rengin sebebini sordu. Yunanistan'da devam eden orman yangınları nedeniyle meydana gelen yoğun duman ve partiküllerin rüzgar akışlarıyla taşındığı ve gökyüzünde kızıl renge bürünen bulut tabakası oluştuğu öğrenildi. Edirne ilk defa böyle bir şey görüyor<br>​<br>​ Ali Bilgin, “Edirne 15 gündür son yılların en sıcak günlerini yaşadı. Ama bugün hava bulutlu, gördüğümüz kadarıyla havada buluttan ziyade bir toz bulutu ya da yangın yerlerinden gelen bir bulut mu duman mı olabilir. Güneş tutulmasına da benzemiyor. Edirne ilk defa böyle bir şey görüyor. Gördüğüm kadarıyla geçici bir şey yani. Bir vatandaş olarak hepimiz orman yangınlarından dolayı üzgünüz. Ciğerlerimiz yanıyor dedi. Karanlık bastı havada bir hüzün var<br>​<br>​ Gülsüm Beyaz ise, Yunanistan'daki yangınlardan Türkiye'deki, Antalya'daki yangınlardan dumanlar nerdeyse güneşi kapatıyor. Allah sonumuzu hayretsin. Hiç iyiye gitmiyoruz. İnşallah tez zamanda bir yağmur yağar ve bu yangınlardan kurtuluruz. Üzülüyorum. Hepimiz için çok kötü ormanlarımız yanıyor. Hiç görmedim çok karanlık bastı burayı sanki havada bir hüzün var diye konuştu. İnşallah oradaki bölgede de yağmur yağar bu sıkıntıdan kurtuluruz<br>​<br>​ Hikmet Ayan da, Allah bizlere yardım etsin. Gerçekten çok kötü durumdayız. Bu yangınları çıkaranların Allah herhalde cezalarını verecektir. Yazık oluyor ciğerler yanıyor kolay değil. Bu kadar ağaçların tekrar yetişmesi mümkün değil. Burada da Edirne'de güneş gerçekten oranın sıcaklığından dolayı her şeyi kapatıyor. Belki de yağmur yağacak. İnşallah oradaki bölgede de yağmur yağar bu sıkıntıdan kurtuluruz. Devletimiz de yeniden ağaçlar dikip oraları yeşillendirir ifadelerini kullandı. Gökyüzünü sarı bir görüntü kaplamış<br>​<br>​ İlhami Deren ise, Allah yardımcımız olsun. Senelerden beri ilk defa bu kadar kötü bir şey görüyoruz. Bu sene biraz aşkın oldu. Artık ne hikmetse kuraklığın alameti mi başka bir şey mi. Çeşitli söylentiler de var ama üzülüyoruz. Bulutlu hava. Bambaşka bir hava oluşmuş atmosferde. Batı tarafından o dumanın etkisi olmuş olabilir. Atmosferin havası değişiyor. Bu kadar dumanlar gökyüzüne toplu şekilde yansıyor. Yalnız Türkiye'de değil diğer ülkelerde de bu mevcut. Allah yardımcımız olsun. Böyle yeşilim güzelim cennet vatanımızda bu ormanlar gidiyor katlediliyor. Yaşım 68 ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bu ağustos ayında gökyüzünü sarı bir görüntü kaplamış. Bulut da yok bambaşka bir hava var. Renk değişmiş. Son derece üzgünüz şeklinde konuştu. Edirne'de tedirgin eden görüntü: İlk defa böyle bir şey görüyoruz Yunanistan'da devam eden orman yangınlarının dumanları rüzgar ile birlikte Edirne semalarına ulaşınca, havanın rengi kızıllığa büründü.

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