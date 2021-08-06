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Muğla’da yangınların biri bitiyor diğeri başlıyor

Muğla’da 9 gün önce başlayan orman yangınlarının biri bitiyor, diğeri başlıyor. Bu defa Yatağan da alevlere teslim oldu. Öğle saatlerinde başlayan yangın hızla ilerlerken, söndürme ekiplerinin yanı sıra köylerdeki vatandaşlar da alevlerle mücadele etmek için seferber oldu.

Haber Merkezi İHA
Muğla’da yangınların biri bitiyor, diğeri başlıyor
Muğla’nın Yatağan ilçesinde başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Muğla’nın Yatağan ilçesi ile Aydın’ın Çine ilçesi arasında kalan Yatağan’a bağlı kırsal Hacıveliler köyünün ormanlık alanında yangın çıktı.

Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangında alevler kısa sürede etrafa yayılırken yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Zaman zaman metrelerce havaya ulaşan alevlerde çam ağaçları cayır cayır yanıyor. Arazinin sarp olması nedeniyle müdahalenin de oldukça güç olduğu bölgede ekipler yangın alanına ulaşmak için uzun uğraş verdi.

Bazı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarına destek oldu.
Bazı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarına destek oldu.

Yangın çıktığını köylüler de çapasını küreğini alarak bölgeye akın ederken bazı vatandaşlar yangına müdahale etti bazı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarına destek oldu.

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Bir yandan karadan diğer yandan havadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangında alevler Yatağan’a bağlı Hacıveliler Köyü’ndeki evlere 300 metre kadar yaklaştı. Çam kozalaklarının fırlaması nedeniyle kısa sürede etrafa yayılan ve yeni yangınlara sebep olan bölgede alevlerle mücadele oldukça güç şartlarda ve tehlike altında yürütülüyor.

Bu arada, Hacıveliler köyünden evli olduğu öğrenilen ve tatil için köyde bulunan Alman uyruklu 61 yaşındaki Frank Schlammer de yangın yerine koşup söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın Çine'ye de sıçradı

Öte yandan Yatağan İlçesi Helvacılar Mahallesi Gökbel Dağı'nda çıkan orman Aydın'ın Çine ilçesine de sıçradı.

Yatağan'ın kırsal Helvacılar Mahallesi Gökbel Dağı'nda saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, Gökbel Dağı'nın arka kısmındaki Çine'nin Akçaova Mahallesi’ne sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda arazöz ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine uzak olan yangını söndürme çalışmaları karadan sürüyor.

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