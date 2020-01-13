Neşet Ertaş türkülerle anıldı

Altındağ Belediyesi, büyük usta Neşet Ertaş’a vefasını, yine onun türkülerini seslendirerek gösterdi. Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği korosu, “Neşet Ertaş Türküleri Konseri” ile kulakların pasını sildi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın da izlediği konsere, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da katıldı. Konsere Altındağlı vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Sanatseverler, Yunus Emre Kültür Merkezi’ni hınca hınç doldurdu.

DUYGU DOLU GECE

Yaşları 45-75 arasında değişen koro üyeleri, koro şefi İlkim Eylül İlk yönetiminde seslendirdiği türkülerle profesyonel sanatçılara adeta taş çıkardı. Büyük usta Neşet Ertaş’ın “Karadır Şu Bahtım Kara, Şu Garip Halimden, Ah Yalan Dünya, Bağa Gel Bostana Gel, Ahirim Sensin, Gönül Dağı, Neredesin Sen” gibi Türk Halk Müziği’ne damgasını vurmuş, unutulmayan eserlerini seslendiren koro, dinleyenleri büyüledi. Neşeli türküler eşliğinde oynayan dinleyicilerin, zaman zaman da gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

KÜLTÜR VE SANATIN BAŞKENTİ

Konserin bitiminde kısa bir konuşma yapan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı “Bugün bu programa katılan, sesiyle sözüyle burada yer alan herkese çok teşekkür ederim. Büyük usta Neşet Ertaş, sadece İç Anadolu’nun değil, tüm Türkiye’nin gönlünde taht kurmuş bir halk ozanımızdı. 8 yıl önce aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum” dedi. Altındağ’ın kültür ve sanatın başkenti olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Balcı, koro üyelerini tek tek tebrik etti.