Sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca güzellik salonları bulunan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında soruşturma başlatıldı. Güngen çiftinin mal varlıklarına el konuldu.

Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik operasyonun ardından çok sayıda sosyal medya fenomeni incelemeye alınmış ve bir çoğunun mal varlıklarına el konulmuştu. Bugün Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya fenomeni ve güzellik salonları olan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. Başlatılan soruşturma kapsamında Güngen çiftinin mal varlıklarına ise tedbir amaçlı el konuldu.