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Sosyal medya fenomenlerine yönelik bir soruşturma daha: Güngen çiftinin mal varlıklarına el konuldu

Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik operasyonun ardından sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Güzellik salonları bulunan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında soruşturma başlatıldığı ve çiftin mal varlıklarına tedbir amaçlı el konulduğu bildirildi.

18:57 - 5/12/2023 Salı
DHA
İnanç Güngen ve eşi Neslim Güngen
İnanç Güngen ve eşi Neslim Güngen

Sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca güzellik salonları bulunan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında soruşturma başlatıldı. Güngen çiftinin mal varlıklarına el konuldu. 



Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik operasyonun ardından çok sayıda sosyal medya fenomeni incelemeye alınmış ve bir çoğunun mal varlıklarına el konulmuştu. Bugün Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya fenomeni ve güzellik salonları olan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. Başlatılan soruşturma kapsamında Güngen çiftinin mal varlıklarına ise tedbir amaçlı el konuldu.



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#İnanç Güngen
#Dilan Polat
#Engin Polat
#Sosyal Medya Fenomenleri
#Soruşturma
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