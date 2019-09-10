Gündem Netanyahunun seçim vaadine Türkiyeden tepki
ANKARA

Netanyahu'nun seçim vaadine Türkiye'den tepki

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, erken seçim öncesi Batı Şeria'daki Yahudi işgal birimlerini 'İsrail'e ilhak etme' vaadini yinelemesine Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, erken seçim öncesi Batı Şeria'daki Yahudi işgal birimlerini 'İsrail'e ilhak etme' vaadini yinelemesine Türkiye'den sert tepki geldi.

"Yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan"

Bakan Çavuşoğlu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak etme" vaadinde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Twitter'dan tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız" dedi.

İşgal vaadiyle oy topluyor

Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, 17 Eylül'de yapılacak erken seçimi kazanmak için sağ seçmenin oyunu almaya yönelik vaatlerde bulundu.

  • Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" için ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen planın "eşi görülmemiş bir fırsat" olduğunu iddia eden Netanyahu, seçmenlerden destek istedi.

Netanyahu, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içerisinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirdi.

İlhak vaadini yineledi

  • Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" vaadini de yineleyen Netanyahu, "İsrail'in egemenliğini tüm yerleşim birimlerinde hayata geçirmek için sizden açık bir görev istiyorum." ifadesini kullandı.

İsrail basını Netanyahu'nun bu vaadini, "Ülkede 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi sağcı seçmenlerin oyunu almaya yönelik bir adım" olarak yorumladı.

Netanyahu ilhak vaadini yineledi
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Netanyahu ilhak vaadini yineledi

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