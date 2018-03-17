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Nevruz teyakkuzu

Olası eylemlerin önüne geçmek için Nevruz öncesi tedbirler arttırıldı. 81 il emniyet müdürlükleri teyakkuza geçti. Dün PKK’ya yönelik operasyonlarda 100’e yakın şüpheli gözaltına alındı. Hafta boyunca yol uygulaması, arama ve denetlemelere ağırlık verileceği bildirildi.

Haluk KarakayaYeni Şafak
PKK’ya yönelik operasyonlarda 100’e yakın şüpheli gözaltına alındı.
PKK’ya yönelik operasyonlarda 100’e yakın şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet, 21 Mart’ta kutlanacak Nevruz Bayramı için teyakkuza geçti. Sınır ötesi operasyonlarla teröristlere bulundukları yerler dar edilirken, örgütün yurt içinde bayramı manipüle etme girişimlerine karşı da önlemler alındı. Nevruz için 81 il emniyet müdürlüğünce görevlendirmeler, kapatılacak yollar ve kontrol noktaları tespit edildi.

BÜYÜKŞEHİRLERE TAKVİYE

Yol uygulaması, arama ve denetlemelere ağırlık verilecek. Başta İstanbul, Ankara ve Diyarbakır olmak üzere tüm yurtta güvenlik önlemleri artırılırken; kritik illere de takviye kuvvet gönderilecek. Halkın yoğun olarak yaşadığı yerlerde hafta boyunca şüpheli kişi ve paketlere yönelik tetikte olan polis, yasadışı gösteri için hazırlanmış afiş, bayrak ve benzeri unsurları da temizleyecek.

MOBİL SİSTEMLER DEVREDE

MOBESE ve güvenlik kameraları dışında kritik noktalara kurulacak mobil sistem ve dronelar ile sokak, cadde ve meydanlardaki hareketlilikler adım adım takip edilecek. Şüpheli bir olay olduğunda anında müdahale edilecek. Sahada görev alacak ekiplere takviye yapılacak. Terör örgütlerinin Nevruz’u fırsat bilerek bireysel eylemlere soyunması önlenecek.

  • PKK’ya göz açtırılmıyor
  • Nevruz öncesi, ülke genelinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarda 97 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul’da eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen örgütün sözde gençlik yapılanması DGH’ye, 8 ilçede 19 adreste eşzamanlı baskın yapıldı, 11 kişi gözaltına alındı. Önceki gün 61 kişinin yakalandığı İzmir’de dün de 36 kişi gözaltına alındı. Adana’da ise 700 polisle 73 adrese yapılan baskınlarda eylem hazırlığında olduğu belirlenen 50 kişi yakalandı.

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