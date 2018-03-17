Nevruz teyakkuzu

Emniyet, 21 Mart’ta kutlanacak Nevruz Bayramı için teyakkuza geçti. Sınır ötesi operasyonlarla teröristlere bulundukları yerler dar edilirken, örgütün yurt içinde bayramı manipüle etme girişimlerine karşı da önlemler alındı. Nevruz için 81 il emniyet müdürlüğünce görevlendirmeler, kapatılacak yollar ve kontrol noktaları tespit edildi.

BÜYÜKŞEHİRLERE TAKVİYE

Yol uygulaması, arama ve denetlemelere ağırlık verilecek. Başta İstanbul, Ankara ve Diyarbakır olmak üzere tüm yurtta güvenlik önlemleri artırılırken; kritik illere de takviye kuvvet gönderilecek. Halkın yoğun olarak yaşadığı yerlerde hafta boyunca şüpheli kişi ve paketlere yönelik tetikte olan polis, yasadışı gösteri için hazırlanmış afiş, bayrak ve benzeri unsurları da temizleyecek.

MOBİL SİSTEMLER DEVREDE

MOBESE ve güvenlik kameraları dışında kritik noktalara kurulacak mobil sistem ve dronelar ile sokak, cadde ve meydanlardaki hareketlilikler adım adım takip edilecek. Şüpheli bir olay olduğunda anında müdahale edilecek. Sahada görev alacak ekiplere takviye yapılacak. Terör örgütlerinin Nevruz’u fırsat bilerek bireysel eylemlere soyunması önlenecek.