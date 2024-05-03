Nevşehir şehidini uğurladı

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş (27) memleketi Nevşehir’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit asker için merkeze bağlı Boğaz Köyü Camii’nde öğle vakti tören düzenlendi. Şehidin annesi Nevriye Toktaş ile kız kardeşi Hacer Alan gözyaşlarına hakim olamadı. Toktaş'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından silah arkadaşlarının omuzunda köy mezarlığına götürülüp toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, acılı aileye başsağlığı mesajı gönderdi.

Kavgaya müdahale ederken yaralanan asker kurtarılamadı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, 3 Temmuz 2023'te müdahale ettiği kavgada taraflardan birinin attığı taşın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Elmacık kemiği ve burnu kırılan, kafatası çatlayıp sol gözü kör olan Yaşar’ın, aldığı darbe sonucu beyninde de su toplaması gerçekleşmişti. Bu nedenle defalarca ameliyat olan Yaşar’dan dün acı haber geldi. Yaşar, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.