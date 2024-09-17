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Nevzat'ın 18 dakikalık sır perdesi

Narin'in cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın hesabını veremediği 18 dakika araştırılıyor.

04:00 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 03:26 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Nevzat Bahtiyar
Nevzat Bahtiyar

Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanmayı bekliyor. Narin'in cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın, cesedi çuvala koyduğunu söylediği evi ile götürüp sakladığını belirttiği nokta arasındaki mesafe otomobil ile 7 dakikada gidildi. Narin’in en son görüntüsü kaybolduğu 21 Ağustos’ta saat 15.15’te okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma kamerasından Nevzat Bahtiyar’ın aracının dere kenarına geliş saati ise 15.40 olarak belirlendi. Narin’in bu 25 dakikalık zaman diliminde kaybolduğu düşünülüyor. Nevzat Bahtiyar’ın cesedi çuvala koyduğunu söylediği evinin önü ile Narin’in bulunduğu nokta ise araçla 7 dakika. Bir bölümü asfalt, bir bölümü ise toprak olan yaklaşık 2 kilometrelik yol, otomobille 40 kilometre hızla 7 dakikada katedildi. 7 dakikalık zamanın yolda harcandığı hesaplandığında, geriye kalan 18 dakikalık süredeki sır perdesi aralanmayı bekliyor. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, tutuklu sanıklardan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, adliyeye sevk edildi.



#Narin Güran
#cinayet
#aktüel
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