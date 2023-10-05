Nezaket ziyareti

Akşener, Kurtulmuş’a “Yeni göreviniz hayırlı olsun” diyerek, iyi niyet temennilerini iletti. Görüşme talebi Akşener’den geldi. Nezaket ve “Hayırlı olsun” ziyareti çerçevesinde yapılan görüşme 45 dakika sürdü. Ziyarette; İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu da yer aldı. İYİ Partili kurmaylar yeni anayasa konusunun bu görüşmede gündeme gelmediğinin altını çizdi. Önümüzdeki günlerde Kurtulmuş’un İYİ Parti’den randevu isteyeceği ve anayasa konusunun orada gündeme geleceği ifade edildi.