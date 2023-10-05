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Nezaket ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret etti.

Uğur Duyan
04:00 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Meral Akşener - Numan Kurtulmuş

Meral Akşener - Numan Kurtulmuş

Akşener, Kurtulmuş’a “Yeni göreviniz hayırlı olsun” diyerek, iyi niyet temennilerini iletti. Görüşme talebi Akşener’den geldi. Nezaket ve “Hayırlı olsun” ziyareti çerçevesinde yapılan görüşme 45 dakika sürdü. Ziyarette; İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu da yer aldı. İYİ Partili kurmaylar yeni anayasa konusunun bu görüşmede gündeme gelmediğinin altını çizdi. Önümüzdeki günlerde Kurtulmuş’un İYİ Parti’den randevu isteyeceği ve anayasa konusunun orada gündeme geleceği ifade edildi.


#politika
#İYİ Parti
#Meral Akşener
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