Niğde Valiliğinden çiftçilere zirai don uyarısı

21:1112/10/2025, Pazar
IHA
Niğde Valiliği, gerekli koruyucu önlemlerin alınmasının önem taşıdığını ifade etti.

Niğde Valiliği, 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 22.00’den itibaren başlayarak 13 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar Niğde genelinde yer yer hafif zirai don olayının beklendiğini duyurdu.

Niğde Valiliği, zirai don beklendiğini belirterek, üreticilere gerekli önlemleri almaları konusundan uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 22.00’den itibaren başlayarak 13 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar Niğde genelinde yer yer hafif zirai don olayının beklendiği belirtildi. Tarım faaliyetleriyle uğraşan vatandaşların ve üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği, don olayına bağlı olarak buzlanma riskinin de bulunduğu hatırlatılarak, özellikle hassas ürünlerin zarar görmemesi için gerekli koruyucu önlemlerin alınmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Vatandaşların, güncel uyarılar ve alınabilecek önlemlerle ilgili detaylı bilgilere Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan "Zirai Don Uyarı Sistemi" ve "Zirai Don Risk Haritaları" üzerinden ulaşabilecekleri bildirildi.



