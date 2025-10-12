Niğde Valiliğinden çiftçilere zirai don uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 22.00’den itibaren başlayarak 13 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar Niğde genelinde yer yer hafif zirai don olayının beklendiği belirtildi. Tarım faaliyetleriyle uğraşan vatandaşların ve üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği, don olayına bağlı olarak buzlanma riskinin de bulunduğu hatırlatılarak, özellikle hassas ürünlerin zarar görmemesi için gerekli koruyucu önlemlerin alınmasının önem taşıdığı ifade edildi.