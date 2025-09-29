Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Niğde
Niğde’de 920 litre sahte şarap ele geçirildi

Niğde’de 920 litre sahte şarap ele geçirildi

11:5129/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Ele geçirilen sahte şaraplar.
Ele geçirilen sahte şaraplar.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 920 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde jandarma kaçak alkol üretimine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çerçevesinde bir şüpheliye ait ikamette yapılan aramalarda 920 litre el yapımı kaçak şarap ele geçirildi. Yakalanan ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.


Jandarma yetkilileri; kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

#sahte alkol
#Niğde
#Asayiş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR Gençlik Programı kontenjanları artırıldı