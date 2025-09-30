Yeni Şafak
Niğde’de uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Niğde’de uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Yaklaşık bir kilo çeşitli uyuşturucu maddesi, 325 adet sentetik ecza, 2 adet aseton, 4 adet cam aparat ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Yaklaşık bir kilo çeşitli uyuşturucu maddesi, 325 adet sentetik ecza, 2 adet aseton, 4 adet cam aparat ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Niğde’nin Bor, Ulukışla ve Çiftlik ilçelerinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; Bor ve Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Çiftlik İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 24-28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda; yaklaşık bir kilo çeşitli uyuşturucu maddesi, 325 adet sentetik ecza, 2 adet aseton, 4 adet cam aparat ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.




#niğde
#bor
#uyuşturucu
