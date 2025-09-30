Niğde’de uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; Bor ve Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Çiftlik İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 24-28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda; yaklaşık bir kilo çeşitli uyuşturucu maddesi, 325 adet sentetik ecza, 2 adet aseton, 4 adet cam aparat ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.