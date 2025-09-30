Üst aramalarında 167, çıktıkları evde 10 bin 386 uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘torbacı’ diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada, şüpheli Ö.Ş.’nin Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti.





Teknik ve fiziki takip başlatan polis, Ö.Ş.’nin evine girip, çıkan H.U. ve R.B.’yi tespit etti. Otomobilleri takibe alınan şüpheliler, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde durduruldu. Üst aramasında reçeteye tabi 167 uyuşturucu içerikli hap ele geçirilen şüpheliler, gözaltına alındı.