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Niğde'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Niğde'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

23:5419/03/2025, Çarşamba
AA
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Niğde'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Niğde'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Niğde'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Açıklama Valilikten geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre il genelinde yarın yağışIı hava ve buzlanma beklendiği belirtildi.


Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 20 Mart'ta 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."




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