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Gündem Niğdedeki deprem Konyayı da etkiledi 10 ev hasar gördü Bazı aileler için çadır kuruldu
KONYA

Niğde'deki deprem Konya'yı da etkiledi 10 ev hasar gördü: Bazı aileler için çadır kuruldu

Niğde'deki deprem Konya'yı da etkiledi 10 ev hasar gördü: Bazı aileler için çadır kuruldu

Niğde'nin Bor ilçesinde dün akşam 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Konya'dan hissedilen deprem hasara yol açtı. Konya'nın Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi'nde 10 evde hasar oluştu. Evleri ağır hasar gören 2 aile için çadır kuruldu.

Haber Merkezi DHA
Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre 10 evde hasar meydana geldi.
Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre 10 evde hasar meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın dün saat 22.08'de merkez üssünü Niğde’nin Bor ilçesi olarak saptadığı 5.1 büyüklüğündeki deprem, Konya'nın Emirgazi ve Ereğli ilçelerinde de hissedildi. Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre 10 evde hasar meydana geldi.

Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre 10 evde hasar meydana geldi.

Niğde'de korkutan deprem
GÜNDEM
Niğde'de korkutan deprem

Emirgazi Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, beraberindeki heyetle mahallede incelemede bulunup, evi hasar gören ailelerle görüştü. Ağır hasarlı olan ve evlerine girilmesine izin verilmeyen 2 ailenin, evlerinin önüne Emirgazi Belediyesi tarafından barınmaları için çadır kuruldu.

Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre 10 evde hasar meydana geldi.

Niğde'de meydana gelen deprem kameralara böyle yansıdı
OYNAT 00:28
Niğde'de meydana gelen deprem kameralara böyle yansıdı
AFAD verilerine göre merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, Niğde'nin komşusu Aksaray ile Konya'nın Ereğli ve Emirgazi ilçelerinde de hissedildi. Aksaray'da sarsıntı ile birlikte bazı vatandaşlar panikle evlerini terk edip dışarı çıktı. AFAD ekiplerinin bölgede yaptığı ilk araştırmada herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı belirlendi.


Ailesiyle çadıra yerleşen Ayhan Özay, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • ''Evde televizyon izlerken, birden evin hasırından tozlar döküldüğünü ve lambanın sallandığını görünce dışarıya koştuk. Bu sırada elektrikler kesildi. Korku içinde kendimizi dışarı zor attık. Komşulara koştum, acaba yıkılan ev var mı diye. Şükürler olsun kimsenin burnu kanamadan kurtulduk. Lakin evlerde çatlaklar meydana geldi.''

Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre 10 evde hasar meydana geldi.

Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre 10 evde hasar meydana geldi.

Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre 10 evde hasar meydana geldi.

Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre 10 evde hasar meydana geldi.

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