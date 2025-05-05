Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Nikah dairelerinde '05.05.2025' yoğunluğu

Nikah dairelerinde '05.05.2025' yoğunluğu

20:105/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türkiye genelinde birçok çift, nikah tarihi olarak '05.05.2025' tarihini seçti.
Türkiye genelinde birçok çift, nikah tarihi olarak '05.05.2025' tarihini seçti.

Türkiye genelinde birçok çiftin dünyaevine girmek için '05.05.2025' tarihini seçmesi nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Evlilik tarihlerini kolay hatırlanabilir ve anlamlı bir güne denk getirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden randevu alarak nikah işlemlerini bugüne planladı.

Dünyaevine girmek isteyen çiftler '05.05.2025' tarihini seçti.

Özel günlerini daha anlamlı ve daha hatırlanabilir kılmak isteyen çiftlerin bu tercihi ise nikah dairelerinde yoğunluğa sebep oldu.

Türkiye genelinde çok sayıda çiftin nikahı, aylar öncesinden randevu aldıkları bu günde kıyıldı.

Takvimde denk gelen özel tarihi anlamlı kılmak isteyen çiftlerin nikah maratonu nedeniyle evlendirme dairelerinde günün ilk saatlerinden akşam saatlerine kadar peş peşe nikah törenleri gerçekleşti.



#Nikah
#Mayıs
#Tarih
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hıdırellez nedir? Hıdırellez ne zaman ve neden kutlanır?