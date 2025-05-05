Nikah dairelerinde '05.05.2025' yoğunluğu

Türkiye genelinde birçok çiftin dünyaevine girmek için '05.05.2025' tarihini seçmesi nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Evlilik tarihlerini kolay hatırlanabilir ve anlamlı bir güne denk getirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden randevu alarak nikah işlemlerini bugüne planladı.
Dünyaevine girmek isteyen çiftler '05.05.2025' tarihini seçti.
Özel günlerini daha anlamlı ve daha hatırlanabilir kılmak isteyen çiftlerin bu tercihi ise nikah dairelerinde yoğunluğa sebep oldu.
Türkiye genelinde çok sayıda çiftin nikahı, aylar öncesinden randevu aldıkları bu günde kıyıldı.
Takvimde denk gelen özel tarihi anlamlı kılmak isteyen çiftlerin nikah maratonu nedeniyle evlendirme dairelerinde günün ilk saatlerinden akşam saatlerine kadar peş peşe nikah törenleri gerçekleşti.