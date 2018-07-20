Gündem Nikahı yarıda bırakıp üçlü çektirdi
BURSA

Nikahı yarıda bırakıp üçlü çektirdi

Nikahı yarıda bırakıp 'üçlü' çektirdi

Bursa'da nikah merasimi sırasında memurun, "Eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusunu cevapsız bırakıp üçlü çektiren damat, renkli görüntüler yaşanmasına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı...

Haber Merkezi IHA
Nikah memurunun sorusunu yarım bırakan damat, konuklara üçlü çektirdikten sonra yerine döndü ve nikah devam etti.
Nikah memurunun sorusunu yarım bırakan damat, konuklara üçlü çektirdikten sonra yerine döndü ve nikah devam etti.

Bursa'da gelin ve damat evlilik işlemlerini tamamlayarak nikah masasında oturdu.

Nikah kıyılacağı sırada, davetliler damada seslenip üçlü çektirmesini istedi.

Nikahı yarıda bırakıp üçlü çektirdi
OYNAT 00:50
Nikahı yarıda bırakıp üçlü çektirdi
Bursa'da nikah merasimi sırasında memurun, "Eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusunu cevapsız bırakıp üçlü çektiren damat, renkli görüntüler yaşanmasına neden oldu. Bursa'da gelin ve damat evlilik işlemlerini tamamlayarak nikah masasında oturdu. Nikah kıyılacağı sırada, davetliler damada seslenip üçlü çektirmesini istedi. Memurun, "Eş olarak kabul ediyor musunuz" sorusuna cevap vermeden yerinden kalkan damat, davetlilere doğru gitti. Burada konuklarla üçlü çektiren damat, daha sonra nikah masasına oturup, coşkulu bir şekilde, "Evet" dedi. Salonda bulunanların alkışları eşliğinde nikah merasimi tamamlandı.
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Memurun, "Eş olarak kabul ediyor musunuz" sorusuna cevap vermeden yerinden kalkan damat, davetlilere doğru gitti.

Konuklara üçlü çektirdi

Burada konuklarla üçlü çektiren damat, daha sonra nikah masasına oturup, coşkulu bir şekilde, "Evet" dedi. Salonda bulunanların alkışları eşliğinde nikah merasimi tamamlandı.

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