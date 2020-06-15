Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Nikahlar yeni normalle kıyılmaya başlandı
İSTANBUL

Nikahlar yeni normalle kıyılmaya başlandı

Korona virüse karşı normalleşme adımları kapsamında bugünden itibaren çiftlerin nikahları az sayıda yakınlarının katılımıyla kıyılmaya başlandı. Fatih’te de evlenmek isteyen çiftler maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek dünya evine girdi.

Haber Merkezi İHA
Nikahlarda salonlara sınırlı sayıda misafir alınıyor.
Nikahlarda salonlara sınırlı sayıda misafir alınıyor.

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı normalleşme adımları çerçevesinde çiftlerin nikahları az sayıda yakınlarının katılımıyla kıyılmaya başlandı.

İHA

Evlenmek isteyen çiftler nikah salonlarına koştu. Çiftler yeni normal kurallarıyla nikah salonlarına alındı. Fatih Belediyesi Ali Emiri Nikah Salonu’nda da evlenmek isteyenler ve yakınları maskesiz içeri alınmazken, ilk girişlerinde de ateşleri ölçüldü.

280 kişilik salona ise sadece 20 kişinin alınmasına izin verildi. Çiftler ve yakınlarına sık sık içeride sosyal mesafeye uyulması yönünde uyarılar yapıldı. Ayrıca misafirlerin oturduğu koltuklar arasında mesafe bırakıldı. Takı töreninin ise dışarıda yapılmasına müsaade edildi. Dünya evine girmek isteyenler bir yandan evliliğin mutluluğunu yaşarken diğer yandan bütün yakınlarıyla bir arada olamamanın hüznünü yaşadı.

İHA

"Artı bir heyecan oldu"

“Önemli olan zor zamanlarda bir şeyleri yapabilmek”
Gelemeyen yakınları için sosyal medyadan canlı yayın yaparak mutluluklarını ortak ettiklerini dile getiren Hilal Otyakmaz, "Heyecanlıyız. Çekimden geliyoruz buraya. Korona virüs sürecinde olduğu için artı bir heyecan oldu herhalde. Mutluyuz. Başta biraz üzüldük. Ama sosyal medya ile yakın çevremize canlı yayın yapacağımız için en azından bu şekilde mutluluğumuza ortak etmiş olalım dedik. Önemli olan zor zamanlarda bir şeyleri yapabilmek. Biz buna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
“Kısıtlı imkanlara rağmen mutluyuz”

Önemli olanın pandemi sürecinde yakınlarına virüs bulaştırmamak olduğunu belirten Şuayip Aydın ise, “Kısıtlı imkanlara rağmen mutluyuz. En önemlisi salgının yakınlarımıza bulaşmasını önlemek. Ondan sonra da bizim sevincimiz geliyor. Onun için de elimizden geleni yapıyoruz. Evlilik için net günümüz belli değildi ama belli bir aşamaya geldikten sonra pandemi ortaya çıktı. Sonra bir bekleyelim dedik. Baktık ki pandemi uzayacak, biz de beklemeyi bıraktık" diye konuştu.

Yasaklar kalktı gelinlikçiler yoğun mesailerine yeniden başladı
GÜNDEM
Yasaklar kalktı gelinlikçiler yoğun mesailerine yeniden başladı

'Yeni Normal'in nikahları da değişti: Gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil tüm misafirler maske takacak
GÜNDEM
'Yeni Normal'in nikahları da değişti: Gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil tüm misafirler maske takacak
Abone Ol Google News
HDP ateşle oynuyor

HDP ateşle oynuyor

Tutuklanmaları bahane edip yürümeye kalkanlara sert çıktı.
Libyada Türkiyeye iki üs daha

Libya'da Türkiye'ye iki üs daha

UMH güçleri hızla ilerliyor, Türkiye desteğini artırıyor.
Otogarı yine su bastı, esnaf şikayetçi: Belediye pozunu verip gidiyor

Çin'de "Savaş acil durumu" ilan edildi

Çin'de "Savaş acil durumu" ilan edildi

​100 bin personel tekrar göreve başladı.
Sosyal mesafeli<br>diplomasi

Sosyal mesafeli
diplomasi

Bakan Çavuşoğlu: Libya konusunda İran ile aynı çizgideyiz.

İşte ​Libya'da nokta atışı suikast yapan yerli drone'ler.

Galatasaraylıları <br>yıkan haber

Galatasaraylıları
yıkan haber

Muslera'nın sahalara dönüş tarihi netleşti.
Milletin 152 <br>yıllık şefkatli eli

Milletin 152
yıllık şefkatli eli

Türk Kızılay Çanakkale ruhunu yeniden canlanıyor.
Komşuda bin lira burada ücretsiz

Komşuda bin lira burada ücretsiz

​Lüks tatili bedavaya getirmek için akın ettiler.

​Obama ve eşinin birlikte izledikleri ilk film.

Yeni Ronaldo

Yeni Ronaldo

​Türk futbolcu devleri peşine taktı.

​Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.