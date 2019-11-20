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POLİTİKA

Nirvana sorguda

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’ya yönelik operasyonda, gri kategoride aranan Semra Tuncer’in yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Semra Tuncer
Semra Tuncer

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice ilçesinde PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aranan teröristler listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan ve örgütün sözde ‘Amed’ eyaletinden sorumlu ‘Nirvana’ kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım ve yataklık ettiği belirlenen 4 kişi yakalandı.

İkisi elebaşı 11 hain etkisiz

  • Terör örgütlerine yönelik operasyonlar yurt içi ve sınır ötesinde hız kesmeksizin sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Aynı saatlerde Şırnak kırsalında gerçekleştirilen operasyonda ise 3 terörist daha ölü ele geçirildi. Teröristlerden birisinin PKK/KCK’nın sözde Cudi grubu sorumlusu ‘Andok’ kod adlı Mahmut Taş, diğerinin sözde Silopi YPS sorumlusu ‘Adil’ kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edildi.

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