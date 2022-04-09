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İSTANBUL

Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Umut verici gelişme var

Pendik'te boş arazide terk edilmiş bulunan "Nisa Mihriban" bebeğin tedavisi devam ederken hastaneden yeni bir açıklama daha geldi. Başhekimlikten yapılan açıklamada, bebeğin kritik durumunun devam ettiği ancak ağrılı uyarana tepki göstererek biraz ilerleme kaydetmesinin umut verici olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama: Umut verici gelişme var
"Nisa Mihriban" bebeğin tedavisi çocuk yoğun bakım kliniğinde sürüyor.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Nisa Mihriban bebeğin hastanenin çocuk yoğun bakım kliniğindeki takip ve tedavisinin mekanik ventilatöre bağlı olarak devam ettiği aktarıldı.

Daha önce ağrılı uyaranlara yanıt vermeyen Nisa bebeğin dün ağrılı uyarana deserebre yanıt verdiği belirtilen açıklamada, "Bu gelişmeyle birlikte Nisa bebeğin daha önce 3 olan Glaskow Koma Skoru, 4'e yükselmiştir. Bebeğimizin kritik durumu devam etmekle birlikte biraz ilerleme kaydetmiş olması umut vericidir. Nisa bebeğimizin sağlığına kavuşması için tüm imkanlar seferber edilmiştir." denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Nisa bebekten sevindirici haber olduğunu, hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki verdiğini ifade etmişti.

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Bakan Koca açıkladı: Nisa bebeğin son durumu

Nisa Mihriban ilk değil: Annenin yeni ifadesi ortaya çıktı, 'Daha önceden de ilk çocuğuma bakamamıştım'
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'teki boş bir arazide 29 Mart'ta terk edilmiş bir bebek bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.<br><br>Terk edilen bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bebeğin bir kadın tarafından boş araziye bırakıldığını belirledi.
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METRODA GÖRÜNTÜLENDİ<br><br>Kadının, Maltepe'den metroya binerek Pendik durağında indiği, daha sonra bir taksiye binerek boş arazinin olduğu yere geldiği ve bebeği bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.
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Şüpheli kadının daha sonra bindiği otomobilin plakası üzerinden incelemeyi sürdüren polis, aracın sürücüsü M.D'yi (22) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına aldı. <br><br>
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ADLİYEYE GÖNDERİLDİ<br><br>M.D'nin ifadesinden yola çıkarak, bebeği bırakan kadının Ebru S. (20) olduğu bilgisine ulaşıldı.<br><br>Pendik'teki evinde gözaltına alınan ve hakkında \"kasten öldürmeye teşebbüs\" ve \"koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali\" suçlarından soruşturma başlatılan Ebru S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.<br><br>
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\"KOLAY BULUNMASI İÇİN APARTMANIN ÖNÜNE BIRAKTIM\"<br><br>Şüpheli Ebru S, Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.<br><br>Ebru S'nin savcılıkta, \"Çocuğumu özellikle kolay bulunması için apartman önüne bıraktım. Zillere bastım. Kasten öldürmek gibi bir amacım yoktu. Hatta bir süre etrafta gezinip çocuğu alıp almayacaklarını kontrol ettim...
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İki gün sonra bile olay yerine gidip baktım. Çocuğa bakacak durumum yoktu. Ailemin de bu çocuktan haberi yoktu. Eğer öğrenselerdi bana ve çocuğuma zarar verebilirlerdi.\" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
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Şüpheli, alınan ifadesinin ardından \"neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama\" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, savunmasının ardından şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.<br><br>Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada Ebru S'nin 2019 'da dini nikahlı eşinden dünyaya getirdiği bir çocuğunun daha bulunduğu, bu çocuğunu da kayınvalidesine bıraktıktan sonra kadın sığınma evine yerleştiğini belirledi.<br><br>
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Ebru S'nin sığınma evinde kaldığı sırada sosyal medyadan tanıştığı M.Ç. ile yaşadığı birliktelikten bir çocuk daha dünyaya getirdiği, M.Ç'nin bu çocuğu kabul etmediği öğrenilirken, Ebru S'nin, süresi dolunca sığınma evinde tanıştığı bir kadının yanında kalmak için metroyla Pendik'e gittiği tespit edildi.<br><br>Polis ekipleri, Ebru S'nin, arkadaşına gitmeden önce çocuğunu söz konusu yere bıraktığını belirledi.
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BAKICI KADIN HAKKINDA SORUŞTURMA<br><br>Öte yandan, Nisa Mihriban bebeğin sevk edildiği bakımevinde görevli olan bakıcı kadın D.Y. hakkında olayda ihmalinin bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla \"taksirle yaralama\" suçundan soruşturma başlatıldı. <br><br>Savcının talebiyle bakıcı D.Y'nin emniyette ifadesine başvuruldu.
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\"İLK ÇOCUĞUMA DA BAKAMAMIŞTIM\"<br><br>Hakimlikteki sorgusunda şüpheli anne gözyaşlarıyla \"Ben daha önceden de ilk çocuğuma bakamadığım için bebeğe bakamayacağımı ve rezil olacağını düşündüğüm için böyle bir şey yaptım. Çok pişmanım. Sonrasında yanına gitmek istediğim kadının yanına giderek 1 hafta kadar orada kaldım\" şeklinde konuştu.
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Hakimlik tutuklama gerekçesinde şüphelinin beyanları, olay araştırma tutanağı, bebeğin bırakılmasına dair görüntüler ve tüm elde edilen deliller kapsamında şüphelinin işlediği suça karşı kuvvetli suç şüphesi oluşmasından şüpheli annenin kaynaklı tutuklandığını belirtti. <br><br>
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Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl? <br><br>Koruma altına alınan bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine sevk edildiği Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tutulduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi..
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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ: TAKİP EDİLİYOR<br><br>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında; \"ATT Büşra'nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz.\" dedi.<br>
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Nisa Mihriban ilk değil: Annenin yeni ifadesi ortaya çıktı, 'Daha önceden de ilk çocuğuma bakamamıştım'
İstanbul Pendik'te terk edilmiş halde bulunduktan sonra kendisine süt annelik yapan ATT Büşra Durmaz'ın 'Nisa Mihriban' adını verdiği bebeğin biyolojik annesinin hakimlikteki sorgusunda 'İlk çocuğuma da bakamadım' dediği öğrenildi.


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