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İSTANBUL

Bakan Koca'dan Nisa bebek açıklaması: Beyin ölümü tespit edilmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, annesi tarafından terk edilen Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. "Bebeğin beyin ölümü tespit edilmemiştir" diyen Bakan Koca, "Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
​Bakan Kocadan son dakika Nisa bebek açıklaması: Beyin ölümü gerçekleşti mi? Nisa Mihriban bebek yaşıyor mu?
Nisa bebeğin tedavisi sürüyor

Pendik'te boş bir arazide bulunan ve emziren acil tıp teknisyeni tarafından Nisa Mihriban adı verilen bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, annesi tarafından terk edilen Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT EDİLMEDİ"

"Bebeğin beyin ölümü tespit edilmemiştir" diyen Bakan Koca, "Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah’tan şifa diliyoruz."

Acil tıp teknikeri terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı
OYNAT 00:59
Acil tıp teknikeri terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı
İstanbul Pendik'te görev yapan acil tıp teknikeri Büşra Durmaz, terk edilmiş bir bebeğe sütannelik yaparak, ona 'Nisa Mihriban' adını verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra, terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu: Nisa Mihriban.' ifadesini kullandı.

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