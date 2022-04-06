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Bakan Koca açıkladı: Nisa bebeğin son durumu

Türkiye, annesi tarafından boş bir araziye terk edilen bebeğin haberiyle güne uyanmıştı. Acil Tıp Teknisyeni Büşra Duymaz'ın sütannelik yaptığı, araziye bırakılan Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumunun yerinde olduğu ve ihbar sonrası vicdansız annesinin ise tutuklandığı bildirildi. Peki Nisa bebek olayı nedir? Nisa Mihriban bebeğe ne oldu? İşte Nisa bebek son durumu ve diğer detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nisa bebeğin son durumu nasıl: Nisa Mihriban bebek öldü mü, yaşıyor mu?
Acil Tıp Teknisyeni Büşra Duymaz ve Nisa bebek

İstanbul'da annesi tarafından Pendik'te boş araziye terk edilen; Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz tarafından sütannelik yapılan 3 aylık 'Nisa Mihriban''ın beyin ölümünün gerçekleştiği söylenmişti.

Peki, Nisa bebeğin son durumu nasıl? İşte, detaylar.

NİSA BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamayla Nisa bebeğin hayati sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve durumunun takip edildiğini açıkladı.

Bakan Koca, devamında şu ifadeleri dile getirdi:

"ATT Büşra'nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz."

  • Pendik'te boş arazide bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


KAYITLAR SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'teki boş bir arazide 29 Mart'ta terk edilmiş bir bebek bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Terk edilen bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bebeğin bir kadın tarafından boş araziye bırakıldığını belirledi.

METRODA GÖRÜNTÜLENEN VİCDANSIZ ANNE

Kadının, Maltepe'den metroya binerek Pendik durağında indiği, daha sonra bir taksiye binerek boş arazinin olduğu yere geldiği ve bebeği bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Şüpheli kadının daha sonra bindiği otomobilin plakası üzerinden incelemeyi sürdüren polis, aracın sürücüsü M.D'yi (22) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına aldı.

ANNE ADLİYEDE

M.D'nin ifadesinden yola çıkarak, bebeği bırakan kadının Ebru S. (20) olduğu bilgisine ulaşıldı.

Pendik'teki evinde gözaltına alınan ve hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali" suçlarından soruşturma başlatılan Ebru S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"KOLAY BULUNMASI İÇİN APARTMANIN ÖNÜNE BIRAKTIM"

Şüpheli Ebru S, Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Ebru S'nin savcılıkta, "Çocuğumu özellikle kolay bulunması için apartman önüne bıraktım. Zillere bastım. Kasten öldürmek gibi bir amacım yoktu. Hatta bir süre etrafta gezinip çocuğu alıp almayacaklarını kontrol ettim. İki gün sonra bile olay yerine gidip baktım. Çocuğa bakacak durumum yoktu. Ailemin de bu çocuktan haberi yoktu. Eğer öğrenselerdi bana ve çocuğuma zarar verebilirlerdi." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

ANNE TUTUKLANDI

Şüpheli, alınan ifadesinin ardından "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, savunmasının ardından şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

BEBEK YOĞUN BAKIMDA

Bu arada, koruma altına alınan bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine sevk edildiği Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tutulduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, Nisa Mihriban bebeğin sevk edildiği bakımevinde görevli olan bakıcı kadın D.Y. hakkında olayda ihmalinin bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla "taksirle yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Savcının talebiyle bakıcı D.Y'nin emniyette ifadesine başvuruldu.

"İLK ÇOCUĞUMA DA BAKAMAMIŞTIM"

Hakimlikteki sorgusunda şüpheli anne gözyaşlarıyla "Ben daha önceden de ilk çocuğuma bakamadığım için bebeğe bakamayacağımı ve rezil olacağını düşündüğüm için böyle bir şey yaptım. Çok pişmanım. Sonrasında yanına gitmek istediğim kadının yanına giderek 1 hafta kadar orada kaldım" şeklinde konuştu.

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