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Gündem Nisa Mihriban bebeğin öldüğü yönündeki iddialara ilişkin hastaneden açıklama Durumu ciddiyetini koruyor
İSTANBUL

Nisa Mihriban bebeğin öldüğü yönündeki iddialara ilişkin hastaneden açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor

Pendik'te boş bir arazide bulunan ve acil tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama geldi. Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edilirken, "Beyin ölümü açısından kesin sonuç daha belirlenmemiştir" denildi.

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Haber Merkezi AA
Nisa Mihriban bebek öldü mü? Pendikte bulunan bebek yaşıyor mu? Hastaneden son dakika açıklaması geldi
Acil tıp teknikeri Büşra Durmaz ve Nisa Mihriban bebek

Pendik'te boş arazide bulunan ve acil tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu, beyin ölümü açısından kesin sonucun ise daha belirlenmediği bildirildi.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Nisa Mihriban bebeğin, 3 gün önce kaldığı çocuk yuvasından ''kardio pulmoner arest'' sonucu kurum doktor ve hemşiresi refakatinde 112 ambulansıyla kalp ve solunum resüsitasyonu yapılarak saat 09.20'de hastanenin acil çocuk birimine getirildiği aktarıldı.

''Yapılan ilk muayene sonucunda aspire ettiği anlaşılan bebeğin kalbinin ve solunumunun olmaması üzerine hemen entübe edildiği, yaklaşık 30 dakika daha yapılan resüsitasyon neticesinde kalp atımlarının alınmaya başlandığı'' belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Çocuk yoğun bakım ünitesine yatırılarak solunum cihazına bağlanan Nisa bebeğin genel durumu ciddi olup, sedasyon ve anti ödem tedavisi altında takip edilmektedir. Durumunda bir iyileşme gözlenmeyen bebeğin beyin fonksiyonları detaylı olarak araştırılmakta olup, beyin ölümü açısından kesin sonuç daha belirlenmemiştir. Yapılacak yeni test ve tetkiklerin sonucunda Nisa bebek ile ilgili son durumun önümüzdeki 24-48 saat içinde netlik kazanması beklenmektedir."

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Acil tıp teknikeri terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı
OYNAT 00:59
Acil tıp teknikeri terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı
İstanbul Pendik'te görev yapan acil tıp teknikeri Büşra Durmaz, terk edilmiş bir bebeğe sütannelik yaparak, ona 'Nisa Mihriban' adını verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra, terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu: Nisa Mihriban.' ifadesini kullandı.


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