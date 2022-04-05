Bakan Koca'dan Nisa bebek açıklaması: Hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı

Pendik'te boş bir araziye terkedilmiş olarak bulunan Nisa Mihriban bebek, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir çocuk yuvasında koruma altına alınmıştı.

Nisa bebek burada sağlık durumu kötüye gidince yoğun bakıma alındı. Nisa bebeğin yapılan müdahaleye rağmen beyin ölümünün gerçekleştiği öne sürüldü.

Olayla ilgili ihmal incelemesi sürerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, idari soruşturma başlattı.

Olayın nasıl gerçekleştiği, görevli personelin herhangi bir ihmali olup olmadığının araştırılacağı kaydedildi.

GÜNDEM Nisa Mihriban bebeğin öldüğü yönündeki iddialara ilişkin hastaneden açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor

BAKAN KOCA'DAN NİSA BEBEK İÇİN PAYLAŞIM: HAYATİ SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Gelişmeler üzerine bir paylaşım da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bakan Koca, yuvaya teslim edilen bebeğin hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldığını söyleyerek, Nisa'yı evlat yerine koyan herkes adına üzgün olduklarını belirtti.

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Bakan'ın paylaşımı şöyle:

"ATT Büşra’nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz."

ATT Büşra’nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 5, 2022

OYNAT 00:59 Acil tıp teknikeri terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı İstanbul Pendik'te görev yapan acil tıp teknikeri Büşra Durmaz, terk edilmiş bir bebeğe sütannelik yaparak, ona 'Nisa Mihriban' adını verdi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra, terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu: Nisa Mihriban.' ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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