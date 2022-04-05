Nisa Mihriban bebek neden öldü? ATT hemşiresi Büşra Durmaz'ın paylaştığı bebek ile ilgili son gelişme!

Son dakika haberi: Türkiye'yi hüzne boğan Nisa Mihriban bebek hayatını kaybetti! Nisa bebeğin annesi Ebru S.'nin kızını boş alana bıraktıktan sonra bir taksiye bindiği, taksiciyle birlikte olduğu ortaya çıktı. Taksicinin ifadelerinden sonra cani annenin ifadeleri de ortaya çıktı. Nisa bebeğin ölümü ile ilgili son dakika haberinin detayları...

NİSA MİHRİBAN BEBEK NASIL VE NEDEN ÖLDÜ?

Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi. Gelen son dakika bilgisine göre ise talihsiz yavrunun beyin ölümü sabah saatlerinde gerçekleşti.

Nisa Mihriban bebekten gelen acı haber milyonları yasa boğdu. Hastaneden yapılan açıklamaya göre bu sabah beyin ölümü gerçekleşen Nisa Mihriban bebek hayatını kaybetti.

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ANNESİ'NİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

stanbul Pendik'te 29 Mart günü 3 aylık bebeğini sokakta terk eden anne Ebru S. savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheli Ebru S'nin emniyetteki ifadesinde 2019 yılında imam nikahlı evlendiğini, evliliğinden bir çocuğu olduğunu ve eşinden ayrıldıktan sonra çocuğunun eşinde kalmaya başladığını söyledi. Eşiyle ayrıldıktan sonra ailesinin yanına döndüğünü belirten Ebru S. ailesinin kendisini istemediği biriyle evlendirmeye çalıştığını öne sürerek ayrı eve çıktığını belirtti.

'KADIN SIĞINMA EVİNDEKİ SÜREM DOLDU'

Bir süre sonra M.Ç. isimli biriyle cinsel birliktelik yaşadığını ve M.Ç.'yi bir daha görmediğini kaydeden Ebru S. kadın sığınma evine yerleştiğini ve orada hamile kaldığını öğrendiğini söylediği öğrenildi. Ebru S. ifadesini şu şekilde sürdürdü:

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"5 Ocak 2022 günü bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Doğum yaptıktan sonra tekrar kadın sığınma evine gittim. Kadın sığınma evlerinin süresi var, her yerde 6 ay kalabiliyorsun. Benim sürem dolmuştu."

ATT görevlisi Büşra Durmaz boş arazide bulunan bebeğe süt annelik yapmıştı.

ATT görevlisi Büşra Durmaz boş arazide bulunan bebeğe süt annelik yapmıştı.

İstanbul'da görevli acil tıp teknikeri terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı.

'KEŞKE DEVLETE SIĞINSAYDIM'

Ebru S'nin ifadesinde, "Benim hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" dediği kaydedildi.

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Ebru S. Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi.

Ebru S. (20) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli emniyet çıkışı basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.