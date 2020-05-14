Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede, 30 koronavirüs vakası çıktı
KAHRAMANMARAŞ TÜRKİYE

Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede, 30 koronavirüs vakası çıktı

Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede, 30 koronavirüs vakası çıktı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Hüyüklü Mahallesi'nde düzenlenen nişan törenine katıldıktan sonra rahatsızlanan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan mahallede, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan vaka sayısı 13 Mayıs günü itibariyle 30'a yükseldi. Filyasyon ekibinin mahalledeki çalışması devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
Mahalleye giriş-çıkışlar jandarma ekiplerince kapatıldı.
Mahalleye giriş-çıkışlar jandarma ekiplerince kapatıldı.

Hüyüklü Mahallesi'nde 2 aile arasında bir çiftin nişan töreni yapıldı. Nişana katılanlardan 5 kişinin rahatsızlanarak gittikleri hastanede yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine bin 600 nüfuslu mahalle, 8 Mayıs günü karantinaya alındı.

DHA
Hüyüklü Mahallesi'nde düzenlenen nişan törenine katıldıktan sonra rahatsızlanan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Mahalleye giriş-çıkışlar jandarma ekiplerince kapatılırken, Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, tedavi altına alınan 5 kişi ile görüşerek, nişana katılanları ve kimler ile temas ettiklerini belirledi. Ardından da mahallede tarama çalışması başlattı.

DHA
Karantinaya alınan mahallede, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan vaka sayısı 13 Mayıs günü itibariyle 30'a yükseldi.
  • İlk aşamada, mahalledeki vaka sayısı 17 çıktı. Filyasyon ekibi bu kişilerin de de temas ettiği kişileri tek tek ziyaret edip, test için örnek aldı. Yapılan testler sonunda, mahalledeki pozitif vaka sayısı 30'a yükseldi.

30 kişinin hastanede tedavileri sürerken, filyasyon ekibinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Akyazı’da bir kadının birçok kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi
KORONAVİRÜS
Akyazı’da bir kadının birçok kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi

Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 93'e yükseldi: Evler tek tek dolaşılıyor, test için örnek alınıyor
GÜNDEM
Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 93'e yükseldi: Evler tek tek dolaşılıyor, test için örnek alınıyor
Abone Ol Google News
Avrupanın Hümanistlik modası çöktü

Avrupa'nın 'Hümanistlik' modası çöktü

Kurra hafız ​Hasan Tahsin Feyizli, 83 yaşında profesör oldu.
HDPyi ittifak üyesi ilan etti

HDP'yi ittifak üyesi ilan etti

​İYİ Parti-HDP krizi için, "İttifaka zarar vermek istiyorlar" dedi.
Akıl alır gibi değil

Akıl alır gibi değil

​Bilim Kurulu üyesi AVM kuyruklarına isyan etti.
30 bin liralık hasta borçlarını ödedi

30 bin liralık hasta borçlarını ödedi

​Eczanelere borcu olanların defterini kapatıp zarfla para bıraktı.
Son hali görüntülendi

Son hali görüntülendi

​Atatürk Havalimanı'nda hummalı çalışma.
'Burası hastane <br>değil futbol kulübü'

'Burası hastane
değil futbol kulübü'

11 kişinin testi pozitif çıktı, TFF'ye isyan ettiler.

Limonda düğüm çözülemiyor!

Limonda düğüm çözülemiyor!

Tarla fiyatı düştü, pazar-manavda el yakıyor.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor

İlçe yedinci kez taşınacak

İlçe yedinci kez taşınacak

Asırlık ağaçlar da özel sistemle sökülerek taşındı.

Akıl sağlığımız da tehlikede

Akıl sağlığımız da tehlikede

​Birleşmiş Milletler'den koronavirüsle ilgili kritik açıklama.
Drone ile tespit etti

Drone ile tespit etti

Muhtar arazidekilere anında maske indirdi.
ABD'den F-35 itirafı

ABD'den F-35 itirafı

​Türkiye olmadan parça temininde sıkıntı çıkabilir.
Atina'nın<br>uykuları kaçacak

Atina'nın
uykuları kaçacak

​Girit ve 12 Adanın Türkiye'ye iadesi için dava açılıyor.
Yayılımını artırır

Yayılımını artırır

​Koronavirüsle mücadele korkutan uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.