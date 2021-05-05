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ANKARA

Nisanda 25 saldırı engellendi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, düzenlediği basın toplantısında nisan ayı faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Nisanda 25 saldırı engellendi
Otogarda ele geçirilen 5’er kiloluk patlayıcılar.

ABDULLAH SARİCA

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, düzenlediği basın toplantısında nisan ayı faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul’da otogarı kana bulama planı yapan zanlılar böyle yakalanmıştı.
İstanbul’da otogarı kana bulama planı yapan zanlılar böyle yakalanmıştı.
  • İç güvenlik operasyonları çerçevesinde geçen ay kırsalda 9’u büyük, 34’ü orta çaplı 9 bin 341 operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde yürüttüğü faaliyetleri ortadan kaldırmaya dönük 1418 operasyon yapıldığını kaydeden Çataklı, “8’i sözde üst düzey 115 terörist (16’sı ölü, 2’si yaralı, 72’si sağ, 25’i teslim olarak) etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 66’sı PKK/KCK’lı, 49’u DEAŞ terör örgütü mensubudur” dedi. Çataklı, İstanbul otogarındaki bombalı eylem girişimi dahil olmak üzere nisan ayında 25 terör eyleminin de engellendiği bilgisini verdi.
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