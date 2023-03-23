Nisandan sonra hibrit eğitim

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, nisan ayı başında şartların elverişli hale gelmesi durumunda üniversitelerde uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış, yani hibrit öğretim seçeneğini değerlendireceklerini belirtti. Depremde zarar gören 18 üniversitede 17 bin akademisyenin de depremden etkilendiğini dile getiren Özvar, bu yıl ilk defa uygulanacak bir müjdeyi de şöyle paylaştı: “Çeşitli nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaş üstü kadınlara devlet üniversitelerinin önlisans ve lisans programlarında kontenjan tahsis ettiğimizi sizlere ifade etmek isterim. Bu vesileyle toplumdaki dezavantajlı grupların yükseköğretime erişimlerini artırmaya ve böylece fırsat eşitliği sağlamaya yönelik adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğimizi özellikle vurgulamak isterim. Deprem gibi insanların hayatını derinden etkileyen afetlere yönelik de bir takım düzenlemelerin arayışı içerisinde olduğumuzu bilmenizi isterim.”