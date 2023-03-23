Sahura kalan süre00:00:00
Ramazan sayfası
|
Reklam
Reklam
Gündem

Nisandan sonra hibrit eğitim

Prof. Dr. Erol Özvar, şartların elverişli olması durumunda nisan ayı başında üniversitelerde uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının değerlendirileceğini belirtti.

04:00 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, nisan ayı başında şartların elverişli hale gelmesi durumunda üniversitelerde uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış, yani hibrit öğretim seçeneğini değerlendireceklerini belirtti. Depremde zarar gören 18 üniversitede 17 bin akademisyenin de depremden etkilendiğini dile getiren Özvar, bu yıl ilk defa uygulanacak bir müjdeyi de şöyle paylaştı: “Çeşitli nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaş üstü kadınlara devlet üniversitelerinin önlisans ve lisans programlarında kontenjan tahsis ettiğimizi sizlere ifade etmek isterim. Bu vesileyle toplumdaki dezavantajlı grupların yükseköğretime erişimlerini artırmaya ve böylece fırsat eşitliği sağlamaya yönelik adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğimizi özellikle vurgulamak isterim. Deprem gibi insanların hayatını derinden etkileyen afetlere yönelik de bir takım düzenlemelerin arayışı içerisinde olduğumuzu bilmenizi isterim.”

#YÖK
#Hibrit
#Eğitim
#Nisan
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.