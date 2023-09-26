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Nişanlı çiftin düğün alışverişi facia ile sonuçlandı

Bursa'da nişanlı çift, düğün alışverişinden dönerken içinde bulundukları lüks otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

10:02 . 26/09/2023 Salı
IHA
Bursa

Bursa

Bursa-İzmir yolu Nilüfer ilçesi Başköy yakınlarında saat 04.30 sıralarında dehşet anlar yaşandı.

27 yaşındaki Yasin Altınkaynak, idaresindeki lüks otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bunun ardından önünde seyir halinde olan Y.A yönetimindeki 45 ADU 021 çekici plakalı tıra çarptı.

Hayatlarını kaybettiler

Kazada sürücü Yasin Altınkaynak ve yolcu konumunda bulunan nişanlısı Betül Şalvarcıoğlu dorsede sıkıştı.

Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından genç çiftin hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Düğün alışverişi yaptıkları belirlendi

Düğün hazırlığı yapan çiftin düğün alışverişinden döndüğü öğrenildi.

Jandarma ve bölge trafik ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.



#Bursa
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