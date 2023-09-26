Nişanlı çiftin düğün alışverişi facia ile sonuçlandı

2010 yılında Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıda İsrail tarafından 3 gün rehin tutulan İsmail Hakkı Vahapoğlu, İsrail’in engeli sebebiyle gidemediği kutsal topraklara Togg ile gitmek istediğini belirtti. Yerli otomobil Togg’un görenler tarafından oldukça merak edildiğini belirten Vahapoğlu, “Tüm dostlarım arabayı görmek, test etmek istiyor. Onlara bütün imkanları sağlıyoruz, her Türk vatandaşının bu arabayı görmeye ve binmeye hakkı vardır diye düşünüyorum” dedi.