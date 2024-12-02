Nöbetçi noterlerde işlem rekoru

Vatandaşların noterlik işlemlerinde zaman kısıtlaması yaşamaması için hafta sonu nöbetçi noterlik uygulaması hayata geçirildi. Bu yenilik sayesinde noterlikler artık haftanın 7 günü hizmet veriyor. Bu yıl, 40 yeni noterlik oluşturularak noterlik sayısı, 2 bin 385’e yükseltildi. Bu yıl nöbetçi noterliklerde 708 bin 304 işlem gerçekleştirilirken, uygulamanın başladığı günden bu yana toplam 3 milyon 214 bin 119 işlem tamamlandı.

Teknoloji odaklı bir diğer yenilik ise, yurt içindeki herhangi bir noterde yapılan işlemin başka bir noterden anında alınabilmesi oldu. Bugüne kadar bu hizmet kapsamında 650 bin 677 örnek alınırken, bu yıl içinde 245 bin 291 işlem gerçekleşti. Ayrıca, yurtdışı konsolosluklarda düzenlenen noterlik işlemlerinin ülkemizdeki noterliklerden alınabilmesi sağlandı. Uygulamanın başladığı günden bu yana toplamda 292 bin 503 işlem yapıldı.