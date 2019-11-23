Noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de konuştu. Bir CHP’li ismin Beştepe’de kendisiyle görüştüğüne yönelik iddiaları sert bir dille yalanlayan Erdoğan, “CHP’yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. Erdoğan Kılıçdaroğlu’na “Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun?” diye sordu.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştü' iddiasına cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığında vatandaşlara seslendi. Erdoğan, 'Külliye'de CHP'li isimle görüştü' iddiaları ile ilgili olarak, 'Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Kendisi de diyor ki 'herhalde yanıldık' filan. Bay Kemal senin hayatın yalan, hayatın yalan. Bak İzmir'den, milletvekili olduğun ilden sesleniyorum sana. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin, ettin. Etmediğin takdirde CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git ama yapamaz' dedi. BiP'te paylaş

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CUMHURBAŞKANLIĞIMI ORTAYA KOYUYORUM

Erdoğan özetle şunları söyledi: “Son günlerde bir şey tutturdu. Güya ben, külliyede bir CHP’li görüşmüşüm. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. ‘Böyle bir görüşme olmadı’ dediler ve bunu haber yapan gazeteci kayıp. Kendisi de diyor ki; ‘Herhalde yanıldık falan.’ Bay Kemal, senin hayatın yalan. Bak İzmir’den, milletvekili olduğun ilden sesleniyoru. Eğer yiğitsen, ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?

BUNLARIN HAYATI YALAN

İspat ettin ettin, etmediğin takdirde CHP’nin genel başkanlığından bu yalancıdan kurtulsun ve çek git. Ama yapamaz. Bugüne kadar bunu ben çok söyledim. Hepsi birbirini bulmuş. O gazetenin köşe yazarı da bu da. Bizim hayatımıza yalan girmedi. Ama bunların hayatı yalan.

OYNAT 01:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mehmetçiğimizin verdiği mücadele tarihe bir kayıttır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Bayındır ilçesinde halka hitap etti. Erdoğan, 'Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu ile beraber Mehmetçiğimizin verdiği mücadele tarihe bir kayıttır. Mehmetçik şimdi orada destan yazıyor' dedi. BiP'te paylaş

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BUNLARA GÖRE KADIN HİZMETKAR OLMALI

Lafı geldiğinde hanım kardeşlerime saygı gösterdiklerini söylerler. Parlamentoda grup başkanvekilimiz Özlem kardeşimize ne yaptıklarını gördünüz. İfadeye bakın ‘Ulan şu kadını susturun.’ Bir bayana ‘Ulan şu kadını susturun’ gibi bir ifade kullanılabilir mi? Bunlar ‘edepsiz ahlaksız’ dedim. Bunlar bu parlamentoda 50 civarında hanım milletvekilinin bu duruşunu hazmedemiyorlar. Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı. Bunlara göre kadın bahçıvan olmalı. Tarlada domates biber toplasın, böyle olmalı. Karşılarında hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar. Bir hukukçu olarak hazmedemiyorlar. Onlar istese de istemese de AK Parti’nin hanımları bunları aşa aşa iktidara yürüyorlar.

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SENİN ORALARDA NE İŞİN VAR?

Suriye’de Barış Pınarı Harekatı ile bizim sınırlarımızı taciz eden teröristlere haddini bildirdik mi? O terör koridorunu yapamadılar. Bay Kemal ne dedi? Bizim Suriye’de ne işimiz var... Bay Kemal senin oralarda ne işin var? Bir gün de çık de ki, ‘Bu PKK terör örgütüdür.’ Demedi, diyemez. Aynısını geçmişte Tunceli ile ilgili olarak da yapamadı, yapamaz. Çünkü ürkektir, korkaktır, pısırıktır ve yalancıdır.

PROVOKASYONLARA GÖZ YUMMAYACAĞIZ

Milletin inancı ile kavgalı bir kesimin tekrar eski alışkanlıklarına döndüklerini görüyoruz. Kılık kıyafetinden dolayı kadınlarımıza yönelik sözlü veya fiili şiddete varan bu provokasyonlara asla göz yummayız, yummayacağız. Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur. Bu tarz nefret suçlarıyla ilgili emniyet ve yargı kurumlarımız anında gereken adımları atmayı sürdürecek. Kimsenin 28 Şubat zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz.

AŞKINAN ÇALIŞAN YORULMAZ

İzmir’e büyükşehir vasıtasıyla getirmek istediğimiz hizmetler için oran yeterli olmadı. Biz aşkınan çalışan yorulmaz diyerek bu yolda yürüdük. Bizim gözümüzde tüm makam ve unvanlar geçicidir, fanidir. Bunlar milletin kendisine hizmet etmemiz için verdiği emanetlerdir. Ana muhalefet, CHP bunun farkında değildir.”

İzmir’in sembolü

Erdoğan, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği İzmir’de, Ege Üniversitesi içerisinde yapımı tamamlanan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, daha sonra caminin açılışını gerçekleştirdi. Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, cami ve külliyenin İzmir, Türkiye ve özellikle Ege Üniversitesi için hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, caminin yapımına katkıda bulunanları ve emeği geçenleri tebrik etti.

8 BİN KİŞİ AYNI ANDA NAMAZ KILABİLECEK

Bilal Saygılı ve ailesine böyle bir ibadethaneyi kazandırdıkları için şükranlarını sunan Erdoğan, caminin 16’ncı yüzyıl geleneksel Osmanlı mimarisi ve sanat anlayışıyla inşa edildiğini, konumu ve kendine has estetiği ile İzmir’in sembollerinden biri olduğunu dile getirdi. Camide 3 bin 500’ü kapalı, 4 bin 500’ü açık alanda olmak üzere toplam 8 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceğini belirten Erdoğan, caminin İzmir’in Mimar Sinan tarzındaki eserlerinden bir tanesi olduğunu bildirdi. Caminin altında bulunan konferans salonunun da çeşitli etkinliklerde kullanılacağını ifade eden Erdoğan, caminin 7 bin 500 metrekarelik arsa alanına, 28 metre kubbe yüksekliğine ve her biri 50 metre uzunluğunda iki şerefeli iki minareye sahip olduğunu söyledi.

Camiler mahzun kalmasın

Bilal Saygılı Camii 16’ncı yüzyıl geleneksel Osmanlı mimarisi ve sanat anlayışıyla inşa edildi.

Camilerin ibadethane olduğu kadar muhabbetin, tanışmanın, kaynaşmanın ve dayanışmanın yeri olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Çocuk sesleri ile güzelleşmeyen, gençlerin heyecanıyla hanımların nezaketi ile dolmayan camiler mahzun kalmaya mahkumdur” dedi.

VATANDAŞLAR ÖKSÜZ VE YETİM BIRAKMAYACAK

Erdoğan, üniversite öğrencileri başta olmak üzere, bölgede yaşayan tüm vatandaşların, Bilal Saygılı Camisi’ni öksüz ve yetim bırakmayacaklarını inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın duasının ardından caminin ve külliyenin hayırlı almasını dileyerek, beraberindekilerle açılışı gerçekleştirdi. Açılışa, Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı.

OYNAT 01:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayındır'a tarıma dayalı ihtisas organize sanayi müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayındır'a yapılacak yatırımlarla ilçenin daha da kalkınacağını belirterek, 'Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesini kuracağız. Yaklaşık 1 milyon 334 bin metrekare alanda kurulacak olan süs bitkileri organize sanayi bölgesinde 25 dekarlık 40 adet süs bitkileri işletmesi faaliyet gösterecektir.' dedi. BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder



OYNAT 02:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerçekten Bay Kemal olmak kolay değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Gerçekten Bay Kemal olmak kolay değil. Bunun için önce bürokrat olarak SSK'yı batıracaksın. Siyasete girecek verdiğin her sözden döneceksin. Kaset komplosu ile partin çalkalanırken önce aday olmayacağım diyecek ertesi gün sözünden döneceksin' ifadelerini kullandı.

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