Norveç ambargoyu kaldırdı

Dışişleri Bakanlığı, Norveç’in, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle 2019'da başlattığı savunma sanayii ambargosunu kaldırdığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Fidan'ın memnuniyetlerini dile getirdiği öğrenildi. Öte yandan Türkiye, geçtiğimiz 5 yıl içinde Norveç’ten alamadığı bütün bileşenleri ya kendi üretmeye başladı ya da alternatif kaynaklardan temin etti.
ASELSAN MÜHENDİSLERİ ÇÖZDÜ
Yeni Şafak'ın savunma sanayii kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Norveç'in ambargosuyla birlikte alt sistemlerden biri olan atış kontrol sisteminin tedarikinde yaşanan sıkıntıyı ASELSAN mühendisleri çözdü. Yerli olarak üretilen atış kontrol sisteminin ardından pek çok yerli firma, Norveç'ten alınamayan ekipmanları Türkiye’de üretmeye başladı. Savunma sanayisinde Türk firmalarının attığı adımlar dikkate alındığında, Norveç'in ambargoyu kaldırma kararının sadece sembolik anlam taşıdığı ifade ediliyor. Ülkemizin Norveç'ten aldığı ürün maliyetinin 12 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.