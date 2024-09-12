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Norveç ambargoyu kaldırdı

Dışişleri Bakanlığı, Norveç’in Barış Pınarı Harekatı nedeniyle 2019'da başlattığı savunma sanayii ambargosunu kaldırdığını duyurdu.

04:00 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:02 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide

Dışişleri Bakanlığı, Norveç’in, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle 2019'da başlattığı savunma sanayii ambargosunu kaldırdığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Fidan'ın memnuniyetlerini dile getirdiği öğrenildi. Öte yandan Türkiye, geçtiğimiz 5 yıl içinde Norveç’ten alamadığı bütün bileşenleri ya kendi üretmeye başladı ya da alternatif kaynaklardan temin etti.

ASELSAN MÜHENDİSLERİ ÇÖZDÜ

Yeni Şafak'ın savunma sanayii kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Norveç'in ambargosuyla birlikte alt sistemlerden biri olan atış kontrol sisteminin tedarikinde yaşanan sıkıntıyı ASELSAN mühendisleri çözdü. Yerli olarak üretilen atış kontrol sisteminin ardından pek çok yerli firma, Norveç'ten alınamayan ekipmanları Türkiye’de üretmeye başladı. Savunma sanayisinde Türk firmalarının attığı adımlar dikkate alındığında, Norveç'in ambargoyu kaldırma kararının sadece sembolik anlam taşıdığı ifade ediliyor. Ülkemizin Norveç'ten aldığı ürün maliyetinin 12 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.


Lozan Antlaşması'nı hiçe saydılar: Yunan hükümetinden Türklere yetki gaspı

Yunan hükümeti, Lozan Antlaşması'na rağmen Batı Trakya'daki Türk Azınlığın kendi okullarında söz sahibi olma hakkını yok saydı. Azınlık okullarının yöneticileri olan ve velilerin oylarıyla seçilmiş encümen heyetlerinin yetkilerinin Yunanistan tarafından yıllar içinde çıkarılan yasa ve kararlarla sınırlandırılmıştı. Yunan hükümetinin 2 Eylül'de Gümülcine'deki Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesinde bu değişiklikleri encümen heyetlerine danışmadan gerçekleştirmesi büyük tepki çekti. Encümen heyetlerinin bu konudaki karar verme yetkisinin fiilen ellerinden alındığını ve azınlık okullarının idari süreçlerine yönelik etkilerinin sınırlandırıldığının altını çizen İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti Başkanı Ozan Ahmetoğlu, bu durumun azınlık toplumunu önemli derecede rahatsız ettiğini belirtirken Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) Başkanı Hüseyin Baltacı da Yunanistan Eğitim Bakanlığının yıllardır süregelen okul kapatma ve sınırlandırma uygulamalarının, son 1 yılda kabul edilemez boyuta ulaştığını söyledi.


#Norveç
#Barış Pınarı Harekatı
#Politika
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