Norveç ambargoyu kaldırdı

Yunan hükümeti, Lozan Antlaşması'na rağmen Batı Trakya'daki Türk Azınlığın kendi okullarında söz sahibi olma hakkını yok saydı. Azınlık okullarının yöneticileri olan ve velilerin oylarıyla seçilmiş encümen heyetlerinin yetkilerinin Yunanistan tarafından yıllar içinde çıkarılan yasa ve kararlarla sınırlandırılmıştı. Yunan hükümetinin 2 Eylül'de Gümülcine'deki Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesinde bu değişiklikleri encümen heyetlerine danışmadan gerçekleştirmesi büyük tepki çekti. Encümen heyetlerinin bu konudaki karar verme yetkisinin fiilen ellerinden alındığını ve azınlık okullarının idari süreçlerine yönelik etkilerinin sınırlandırıldığının altını çizen İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti Başkanı Ozan Ahmetoğlu, bu durumun azınlık toplumunu önemli derecede rahatsız ettiğini belirtirken Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) Başkanı Hüseyin Baltacı da Yunanistan Eğitim Bakanlığının yıllardır süregelen okul kapatma ve sınırlandırma uygulamalarının, son 1 yılda kabul edilemez boyuta ulaştığını söyledi.